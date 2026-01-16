11:23, 16 - قاڭتار 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت بانك جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ تۋرالى ەكى زاڭعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بانك جۇيەسىنە قاتىستى ەكى زاڭعا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى بانكتەر جانە بانك قىزمەتى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
بۇعان قوسا مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە قارجى نارىعىن رەتتەۋ مەن دامىتۋ، بايلانىس جانە بانكروتتىق ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستاندا 56 مىڭ ازاماتتىڭ 209,7 ميلليارد تەڭگە بەرەشەگى كەشىرىلگەنىن جازدىق.