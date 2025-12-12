پرەزيدەنت ب ۇ ۇ-نى رەفورمالاۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋداردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى قولداعان اشحابادتىڭ حالىقارالىق بەيبىتشىلىك جانە سەنىم جىلىن جاريالاۋ تۋرالى باستاماسى ەرەكشە مانگە يە بولعانىن جەتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت ەلىمىز وسى ماڭىزدى قاراردى قۋاتتاعانىن ايتا كەلىپ، بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىم قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياسي ستراتەگياسىنىڭ ىرگەتاسى سانالاتىنىنا نازار اۋداردى.
- جەكەلەگەن كيكىلجىڭدەردىڭ رەتتەلگەنىنە قاراماستان، الەمدەگى جالپى احۋال ءالى دە ۋشىعىپ تۇر. ادامزات ءوزارا سەنىم، تولەرانتتىلىق، ورنىقتى دامۋ ءۇشىن بەيبىتشىلىك پەن ىنتىماقتىڭ ماڭىزىن ءتۇسىنۋ سەكىلدى ىرگەلى فاكتورلارعا ءزارۋ. سونىمەن قاتار كەيبىر كۇماندى ەرەجەلەر العا شىعىپ، حالىقارالىق قۇقىقتىڭ السىرەي باستاعانى، كوپجاقتى قۇرىلىمداردىڭ، ەڭ الدىمەن، بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بەدەلى مەن تيىمدىلىگىنىڭ تومەندەگەنى وكىنىش تۋدىرادى. ستراتەگيالىق تەڭگەرىمدى قالپىنا كەلتىرمەي، الەمدە ءادىل ءتارتىپ ورناتۋ مۇمكىن ەمەس. سوندىقتان حالىقارالىق تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىك ءسوز كۇيىندە قالىپ، كوپجاقتى فورۋمداردىڭ قارارلارى مەن كەلىسسوزدەردەگى ىزگى تىلەك رەتىندە عانا كورىنىس تابادى. سول سەبەپتى قازاقستان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنا جان- جاقتى رەفورما جۇرگىزۋدى، سونىڭ ىشىندە قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قۇرامىن كەڭەيتىپ، باس اسسامبلەيانىڭ ءرولىن نىعايتۋدى قولدايدى. باس اسسامبلەيانىڭ 80^- ء^شى سەسسياسى اياسىندا مەن بۇۇ جۇيەسىن رەفورمالاۋ جونىندە ناقتى ۇسىنىستار ازىرلەۋ ءۇشىن پىكىرلەستەر توبىن قۇرۋ يدەياسىن كوتەردىم، - دەدى پرەزيدەنت.