پرەزيدەنت ب ۇ ۇ- نىڭ 80 جىلدىق ەڭبەگىن الەمنىڭ ەسىنە سالدى - ايگۇل قۇسپان
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى، پالاتانىڭ حالىقارالىق ىستەر، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتورايىمى ايگۇل قۇسپان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىنداعى جالپى دەباتتا حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى ايتقان پايىمدارىنىڭ استارىنا توقتالدى.
- بۇل بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن جاقتاپ سويلەگەن اۋقىمدى مالىمدەمە بولدى. پرەزيدەنت كەيىنگى 80 جىل بويى ب ۇ ۇ- نىڭ كۇش سالۋىنىڭ ارقاسىندا ادامزات يادرولىق قاۋىپتىڭ بەتىن قايتارىپ، بىتىمگەرلىكتى دامىتا العانىن اتاپ ءوتتى. ب ۇ ۇ ارقاسىندا بۇكىل ادامزات بولىپ ورنىقتى دامۋ ءۇشىن كۇرەسىپ، ادام قۇقىقتارىن قورعاي العانىمىزدى ەسكە سالدى. ول قازىر وسى بىرەگەي ۇيىمدى قورعاپ، ۇزدىك كەيپىندە ساقتاپ قالۋدىڭ تەڭدەسسىز مۇمكىندىگى بار ەكەنىن ايتتى. ءبىراق ول ءۇشىن ب ۇ ۇ- دا قازىرگى تالاپتارعا ساي بولىپ، ءۇمىتتىڭ سيمۆول بولىپ قالا بەرۋ كەرەكتىگىن ءسوز ەتتى. ويتكەنى كوپتەگەن حالىق ءۇشىن بۇۇ شىنىمەن دە ءۇمىتتىڭ سيمۆولى، - دەدى ءماجىلىس وكىلى.
ونىڭ سوزىنشە، حالىقارالىق قۇقىقتى بۇزۋ قالىپتى جاعدايعا اينالعان قازىرگى كەزەڭدە ب ۇ ۇ- نى كۇشەيتۋ ماڭىزدى.
- مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىن رەفورمالاۋ قاجەتتىگىنە توقتالدى. ول رەفورمانىڭ ناقتى تەتىكتەرىن اتاماسا دا، ب ۇ ۇ بۇكىل قۇرلىقتارداعى ەلدەردىڭ ءۇنى ەستىلەتىن ۇيىم بولاتىنداي وزگەرىستەن ءوتۋ قاجەتتىگىن اتادى. وسىعان بايلانىستى افريكا مەن لاتىن امەريكاسىن، ازيانى اتاپ ءوتتى. وسى قۇرلىقتارداعى كوپتەگەن ەلدىڭ ب ۇ ۇ- دا داۋسى ەسكەرىلىپ جاتقان جوق. قازاقستان سياقتى ورتا دەرجاۆالاردىڭ ءۇنى ب ۇ ۇ- دا ەستىلۋى كەرەكتىگىن ايتتى.
مەن ءۇشىن پرەزيدەنتتىڭ بۇگىن سويلەگەن ءسوزى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن جاقتاپ سويلەگەن جالىندى مالىمدەمە بولدى. مەن سونى كۇتتىم دە. بۇل ۇيىمدى قازىر وتە كوپ سىناپ كەتتى. ءبىراق بۇل ۇيىمنىڭ كەيىنگى 80 جىلدا تىندىرعان شارۋاسى دا كوپ. ب ۇ ۇ- نى ساقتاپ قالۋ كەرەك. ويتكەنى ادامزات ورنىنا باسقا ءساتتى ەشتەڭە ۇسىنا الىپ وتىرعان جوق، - دەيدى دەپۋتات.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتىنىڭ اشىلۋىنا قاتىستى.
پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ نيۋ-يورك تورىندە ب ۇ ۇ مىنبەرىنەن سويلەگەن ءسوزىن Jibek Joly ارناسى تىكەلەي ەفيردە كورسەتتى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنداعى جالپى دەباتتا سويلەگەن ءسوزىنىڭ تولىق نۇسقاسىن جاريالادى.