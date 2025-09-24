پرەزيدەنت ب ۇ ۇ مىنبەرىنەن ەكولوگيالىق ماڭىزدى ماسەلەنى كوتەردى - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - ادامزات بولاشاعىمىزعا نۇقسان كەلتىرەتىن وزەكتى ماسەلەلەرگە نازار اۋدارۋى كەرەك. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتىنداعى سوزىنەن كەيىن Jibek Joly ارناسىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى ايگۇل قۇسپان ءمالىم ەتتى.
- قازاقستان پرەزيدەنتى ءقازىر ادامزات ەكولوگيالىق پروبلەمالارعا ءتيىستى دەڭگەيدە ءمان بەرمەي وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۇرعىدا سۋ ماسەلەسى كۇردەلى گۋمانيتارلىق داعدارىسقا الىپ كەلۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار، ب ۇ ۇ مىنبەرىنەن مەملەكەت باسشىسى الاتاۋ مۇزدىقتارى تەز ەري باستاعانىنا، كاسپي تەڭىزى كۇننەن كۇنگە تارتىلىپ بارا جاتقانىنا ەرەكشە ەكپىن قويدى. سوندىقتان بارشا ادامزات سوعىس پەن قاقتىعىستى دوعارىپ، بولاشاعىمىزعا نۇقسان كەلتىرەتىن وزەكتى ماسەلەلەرگە نازار اۋدارۋى كەرەك، - دەدى ا. قۇسپان.
وسى ورايدا دەپۋتات قازاقستان پرەزيدەنتى باس اسسامبلەياعا 22-ءساۋىردى حالىقارالىق جەر شارىن كوگالداندىرۋ كۇنى دەپ جاريالايتىن قارار قابىلداۋدى ۇسىنعانىن ەسكە سالدى.
- ەلىمىزدەگى «تازا قازاقستان» ستراتەگياسى مەن قورشاعان ورتانى قورعاۋ سالاسىنداعى وزگە دە باستامالاردىڭ اۋقىمى كەڭ. بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق 80-سەسسياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ادامزاتتىڭ بولاشاعىنا قاتىستى دابىل قاقتى. بۇل باعىتتا قازىر قازاقستان مەن ورتالىق ازيا ءوڭىرى بارشا الەمگە ءوزىنىڭ وڭتايلى تاجىريبەسىن بايقاتىپ وتىر، - دەدى دەپۋتات.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ باس اسسامبلەياعا 22-ءساۋىردى حالىقارالىق جەر شارىن كوگالداندىرۋ كۇنى دەپ جاريالايتىن قارار قابىلداۋدى ۇسىندى.
مۇنىمەن قوسا مەملەكەت باسشىسى كاسپيدىڭ سۋ قورىن ساقتاۋ ءۇشىن جەدەل شارالاردى بىرلەسە قابىلداۋ كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.