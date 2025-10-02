پرەزيدەنت ب ا ءا جاساندى ينتەللەكت ماسەلەلەرى جونىندەگى مەملەكەتتىك مينيسترىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ب ا ءا جاساندى ينتەللەكت ماسەلەلەرى جونىندەگى مەملەكەتتىك مينيسترىمەن جانە ابۋ دابي دەنساۋلىق ساقتاۋ دەپارتامەنتىنىڭ توراعاسىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
Digital Bridge 2025 حالىقارالىق فورۋمى الاڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ جاساندى ينتەللەكت، سيفرلىق ەكونوميكا جانە قاشىقتان جۇمىس ىستەۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى مەملەكەتتىك ءمينيسترى ومار ءال-ولامامەن جانە ابۋ دابي دەنساۋلىق ساقتاۋ دەپارتامەنتىنىڭ ءتوراعاسى، G42 International كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى مانسۋر يبراگيم ءال-مانسۋريمەن كەزدەستى.
- اڭگىمەلەسۋدە قازاقستان مەن امىرلىكتەر اراسىندا جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆاسى قاراستىرىلدى. مەملەكەت باسشىسى ب ا ءا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قولدانۋ جانە دامىتۋ ىسىندە الەمدىك كوشباسشى سانالاتىنىن ايتتى. سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا IT سەكتورىندا ءبىرقاتار ماڭىزدى جوبالار ىسكە اسىرىلعانىنا توقتالىپ، ارىپتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا نيەت تانىتتى. قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكتىگە ماماندانعان ءارى عىلىمي زەرتتەۋ مەن ازىرلەمەلەرگە باسىمدىق بەرەتىن ۋنيۆەرسيتەت اشۋ جوسپارىمەن ءبولىستى. وسى ورايدا الەمدەگى العاشقى IT ۋنيۆەرسيتەتتى قۇرعان ب ا ءا تاجىريبەسىن زەردەلەۋدىڭ وزەكتى ەكەنىن جەتكىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەزدەسۋدە Smart City بىرلەسكەن جوباسىنا ەرەكشە ءمان بەرىلدى. بۇگىندە بۇل جۇمىس بەكىتىلگەن جوسپارعا سايكەس جۇرگىزىلىپ جاتىر. پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، اتالعان جوبا ەكىجاقتى سەرىكتەستىكتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭىنە جول اشادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى جاساندى ينتەللەكت ءمينيسترى ومار سۇلتان ءال-ولاما Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن ەكسكليۋزيۆتى سۇحباتىندا جاڭا ج ي مينيسترلىگىنىڭ جۇمىسىن مەملەكەت شىعىندارىنىڭ ۇنەمدەلۋىمەن باعالاۋ كەرەك دەگەن ەدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت Digital Bridge فورۋمىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسىندا جاساندى ينتەللەكت بەيبىت ماقساتتا عانا قولدانىلۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.