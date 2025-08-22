پرەزيدەنت ايماقتاردىڭ ىقپالداستىعىن جانداندىرۋدى وزەكتى ماسەلەنىڭ ءبىرى رەتىندە اتادى
بىشكەك. KAZINFORM - بۇل رەتتە مەملەكەتتەر باسشىلارى ايماقارالىق فورۋمنىڭ كەلەسى وتىرىسىن كوپ سوزباي وتكىزۋگە كەلىسكەن. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
سونىمەن قاتار كەلىسسوزدەر بارىسىندا سيفرلاندىرۋ جانە ەلەكتروندىق ۇكىمەت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق الەۋەتى تالقىلانعان.
تاراپتار ەكونوميكا سالاسىن سيفرلاندىرۋ ءۇشىن تاجىريبە الماسۋعا جانە اقپاراتتىق بايلانىستى كۇشەيتۋگە ۋاعدالاستى.
مەملەكەت باسشىسى سۋ-ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى قارىم-قاتىناستى ۇيلەستىرۋ ماسەلەسىنە ايرىقشا توقتالدى.
- ترانسشەكارالىق سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى پايدالانۋ ايماقتاعى تۇراقتىلىق پەن ورنىقتى دامۋدىڭ ماڭىزدى فاكتورىنا اينالىپ وتىر. وسى باعىتتاعى ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرعان ءجون دەپ سانايمىز. ءبىز بارلىق كەلىسىمدى مۇلتىكسىز ورىنداۋعا جانە ستراتەگيالىق ماڭىزى بار بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن كۇش-جىگەرىمىزدى جۇمىلدىرۋعا دايىنبىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.