پرەزيدەنت اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنا اگرارلىق سالانىڭ بيىلعى ون اي ىشىندەگى دامۋ قورىتىندىسى تۋرالى باياندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ايداربەك ساپاروۆ ەسەپتى كەزەڭدە نەگىزگى ماكروكورسەتكىشتەر بويىنشا وڭ ديناميكا بايقالاتىنىن ايتتى. ءونىم وندىرۋدە وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا، اۋىل شارۋاشىلىعى 8,1 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ 5,4 پايىزعا ارتسا، ازىق-تۇلىك 9 پايىزعا ۇلعايىپ 3,1 تريلليون تەڭگە بولدى. ال اگروسەكتور تاۋارلارىنىڭ ەكسپورتى 4,7 ميلليارد دوللارعا دەيىن ءوستى.
اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى جاعدايدى جاقسارتۋ ءۇشىن سوڭعى ەكى جىلدا قابىلدانعان شارالار تۋرالى مالىمەت بەردى. اتاپ ايتقاندا، اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن ليزينگكە الۋ ءۇشىن 5 پايىزدىق مولشەرلەمەمەن تىكەلەي نەسيە بەرىلە باستادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا اگروونەركاسىپ كەشەنىن قارجىلاندىرۋ كولەمى 1 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايدى. ونىڭ 250 ميلليارد تەڭگەسى اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىنا جەڭىلدەتىلگەن ليزينگ بەرۋگە باعىتتالعان.
بيىل 25 مىڭنان استام تەحنيكا ساتىپ الىندى. ناتيجەسىندە ماشينا-تراكتور پاركىنىڭ توزۋ كورسەتكىشى 90 پايىزدان 70 پايىزعا دەيىن تومەندەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارى قابىلدانادى؛
سالانى سيفرلاندىرۋ اياسىندا «ە- ا ءو ك» ءبىرىڭعاي سيفرلىق ەكوجۇيەسىن قۇرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل پلاتفورما سۋبسيديالاۋ، جەر قورىن باسقارۋ، ەگىن، مال جانە بالىق شارۋاشىلىقتارى بويىنشا كورسەتىلەتىن قىزمەت تۇرلەرىن، مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەردى ورتاق سيفرلىق ارناعا توعىستىرادى.
پرەزيدەنت اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىندا اگروونەركاسىپ كەشەنىن ودان ءارى دامىتۋ بويىنشا بەرىلگەن تاپسىرمالاردى ساپالى ورىنداۋ قاجەت ەكەنىنە نازار اۋداردى.
سونداي-اق سالانىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ەلدىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى.
مەملەكەت باسشىسى بۇعان دەيىن ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆتى قابىلداعان ەدى.