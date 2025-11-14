پرەزيدەنت اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىنا قاتىسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىنا قاتىسىپ وتىر. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءداستۇرلى جيىنعا 2 مىڭنان استام ادام، سونىڭ ىشىندە اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمىن وندىرۋشىلەر، سالالىق قاۋىمداستىقتار مەن حالىقارالىق ۇيىمدار وكىلدەرى، ينۆەستورلار، ارداگەرلەر، سونداي-اق اگرارلىق سالا ماماندىقتارىندا وقىپ جاتقان ستۋدەنتتەر جينالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- ەڭ الدىمەن، بارشا اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنە كاسىبي مەرەكەلەرىڭىز قۇتتى بولسىن دەيمىن. بۇل شىن مانىندە، ناعىز ەڭبەك ادامدارىنىڭ مەيرامى ەكەنى ءسوزسىز. ديقاندار، مال شارۋاشىلىعى ماماندارى، شارۋالار - ءبارى دە ەلىمىزدىڭ ءوسىپ-وركەندەۋىنە زور ۇلەس قوسۋدا. قاجىرلى ەڭبەكتەرىڭىز ءۇشىن سىزدەرگە شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى ول.
اۋىل شارۋاشىلىعى - ەكونوميكامىزدىڭ ستراتەگيالىق ءمانى ايرىقشا سالاسى.
- بۇگىن، مىنە، اۋىل شارۋاشىلىعىنا ارنالعان ەكىنشى فورۋمدى وتكىزىپ جاتىرمىز. القالى جيىنعا اۋىل-ايماقتاردان كوپتەگەن بىلىكتى ماماندار ارنايى كەلىپ، قاتىسىپ وتىر. سوندىقتان بۇگىنگى فورۋمدى جالپى ۇلتتىق اۋقىمداعى باسقوسۋ دەۋگە بولادى. جاڭا ءسوز سويلەگەن ازاماتتار سالماقتى ويلارىن ايتتى، ۇسىنىستاردى مۇقيات قاراپ، مىندەتتى تۇردە ەسكەرۋ قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەلىك 14- قاراشا كۇنى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا وتەتىن اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىنا قاتىساتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.