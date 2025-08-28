پرەزيدەنت اتىنان شاحتەرلەرگە جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادالار تاپسىرىلدى
استانا. KAZINFORM - شاحتەر كۇنى قارساڭىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنان پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ كومىر ونەركاسىبىنىڭ ارداگەرلەرى مەن ماماندارىن كاسىبي مەرەكەلەرىمەن قۇتتىقتاپ، مەملەكەتتىك ناگرادالار تابىس ەتتى.
ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس قازاقستان مينەرالدىق رەسۋرستاردىڭ ەڭ ءىرى قورى بار ون مەملەكەتتىڭ قاتارىنا كىرەدى. ەلىمىزدەگى كومىر قورى 34 ميلليارد تونناعا باعالانادى، بۇل الەمدىك رەسۋرستاردىڭ %4 ىن قۇرايدى. 2025 -جىلدىڭ جەتى ايىندا قازاقستان ەكونوميكاسى %6,3 عا ءوستى. بۇل رەتتە تاۋ- كەن ونەركاسىبى %8,5 دىق جوعارى ءوسۋ قارقىنىن كورسەتتى، كومىر ءوندىرۋ %10,6 عا ءوستى. بۇگىنگى تاڭدا سالادا 145 مىڭنان استام ازامات قىزمەت ەتەدى، ونىڭ 32 مىڭى كومىر ونەركاسىبىندە.
- مەملەكەت باسشىسى جاريالاعان بيىلعى «جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلى» اياسىندا شاحتەرلەر مەن كەنشىلەر ەڭبەگىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر. عاسىرلار بويى بۇل ماماندىق ەڭ كۇردەلى جانە ماڭىزدى ماماندىقتاردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر. سىزدەردىڭ تاباندىلىقتارىڭىز بەن توزىمدىلىكتەرىڭىز، ەڭبەكقورلىقتارىڭىز بەن ادالدىقتارىڭىز قۇرمەت پەن ماقتاۋعا لايىق. ەڭبەك ادامىن جان- جاقتى قولداۋ، وندىرىستە قاۋىپسىز جاعدايلاردى قامتاماسىز ەتۋ - مەملەكەتتىڭ باستى باسىمدىعى. ول ماقساتتا ەلىمىزدەگى شاحتالار وندىرىستىك قاۋىپ-قاتەرلەردى تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن سيفرلىق جۇيەلەرمەن جاراقتاندىرىلىپ جاتىر. پيلوتسىز تەحنيكا، قاشىقتان باسقارۋ جانە جەراستى راديوبايلانىسى ەنگىزىلىپ كەلەدى. بۇل جۇمىستار جالعاسا بەرمەك، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-مينيستر.
ولجاس بەكتەنوۆ تاۋ- كەن ونەركاسىبى ءوزىنىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزىن ساقتاپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. سيرەك جانە جەردە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردىڭ كەن ورنىن يگەرۋ ەلىمىزدىڭ دامۋىنا قوسىمشا سەرپىن بەرىپ، شاحتەر ماماندىعىنىڭ ماڭىزىن ناقتىلاي تۇسەدى.
شاحتەرلەر مەن كەنشىلەر مەملەكەت باسشىسىنا جۇمىسشى ماماندىقتارىنا كوڭىل ءبولىپ كەلە جاتقانى ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.
- بۇگىن ەلىمىزدە ەلەۋلى مەرەكە بولىپ جاتىر. وسى شاحتەر كۇنىمەن كەنشىلەردى قۇتتىقتايمىن. مەنىڭ بۇل سالاداعى جالپى ەڭبەك ءوتىلىم قىرىق جىلعا جۋىق. كەنشىلەردىڭ جۇمىسى جەمىستى، ءقاۋىپسىز بولسىن دەپ تىلەيمىن. ەڭبەگىمىزدى باعالاپ، ماراپاتتاپ جاتقان مەملەكەت باسشىسىنا زور العىسىمدى بىلدىرەمىن، - دەيدى «قازاقمىس كورپوراتسياسى» ج ش س فيليالى - «قاراعاندىتۇستىمەت» ءوب «نۇرقازعان» كەنىشىنىڭ ديرەكتورى مۇقان ۇنگىتبايەۆ.
جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداعا يە بولعانداردىڭ قۋانىشىندا شەك جوق. ولار بۇل ماراپاتتار كەنشىلەردىڭ ەڭبەگىنە، توزىمدىلىگى مەن جانقيارلىعىنا بەرىلگەن جوعارى باعا دەپ ەسەپتەيدى.
- تاۋ-كەن وندىرىسىنە 1996 -جىلى كەلدىم. سودان بەرى 28 جىلدىڭ ءجۇزى بولىپتى. بۇگىن ەڭبەگىمىز ەلەنىپ، جوعارى مەملەكەتتىك ماپراپات الىپ جاتقانىما العىسىمدى ايتامىن. كەلە جاتقان كاسىبي مەرەكەمىز قۇتتى بولسىن! وتباسىلارىڭىزعا اماندىق، جاقسىلىق تىلەيمىن. قۋانىشتى كۇندەرىڭىز كوپ بولسىن، - دەيدى «قازاقمىس كورپوراتسياسى» ج ش س فيليالى - ق. ي. ساتبايەۆ اتىنداعى «جەزقازعانتۇستىمەت» ءو ب-نىڭ ۇڭگىلەۋشىسى ەربول ەسەتوۆ.
كەنشىلەر قاۋىمى تاۋ- كەن سالاسى، سونىڭ ىشىندە، كومىر ءوندىرۋ كاسىبى وتە ۇلكەن وڭ وزگەرىستەرگە ءۇشىراپ جاتقانىن ايتادى. سالادا قايتا جاڭعىرتۋ ءجۇرىپ، ءوندىرىستىڭ قارقىنىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرى شەشىمىن تاۋىپ كەلەدى.
- مەن مەملەكەت باسشىسىنا، ءبىزدىڭ كومپانيانىڭ باسشىلىعىنا مەنىڭ ەڭبەگىمدى لايىق باعالاپ، جوعارى ناگراداعا ۇسىنعانى ءۇشىن راحمەتىمدى ايتامىن. بۇل تەك ماعان عانا ەمەس، ۇجىمىما، ارىپتەستەرىمە بەرىلگەن باعا دەپ بىلەمىن. ءوزىم كومىر ونەركاسىبىندە 40 جىلدان استام ۋاقىت قىزمەت ەتىپ كەلەمىن. ەڭبەك جولىمدى تاۋ- كەن شەبەرى بولىپ باستاپ، دەپارتامەنت ديرەكتورى قىزمەتىنە دەيىن كوتەرىلدىم. بۇل ماماندىقتى جاستايىمنان تاڭدادىم، مەكتەپ بىتىرگەن سوڭ پوليتەحنيكالىق ينستيتۋتقا وقۋعا ءتۇستىم. سودان بەرگى ارالىقتا، تاۋ- كەن سالاسى، سونىڭ ىشىندە، كومىر ءوندىرۋ كاسىبى وتە ۇلكەن تابىستارعا قول جەتكىزدى. قايتا جاڭعىرتۋ ءجۇرىپ جاتىر، قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى، ءوندىرىستىڭ قارقىنىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرى شەشىمىن تابۋدا. بۇل وزگەرىستەردە ۇلكەن ۇجىمنىڭ ۇشان-تەڭىز ەڭبەگى جاتىر. وسىعان وراي بارشا شاحتەرلەردى بۇگىنگى كاسىبي مەرەكەمەن قۇتتىقتاپ، زور دەنساۋلىق، ىرىس-بەرەكە تىلەيمىن»، - دەيدى «Qarmet» ا ق كومىر دەپارتامەنتىنىڭ ءوندىرىس جونىندەگى ديرەكتورى تولەگەن شاياحمەتوۆ.
كومىر جانە تاۋ- كەن سالاسىن دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن ەرەكشە كوزگە تۇسكەن قىزمەتكەرلەرگە مەملەكەتتىك ناگرادالار مەن قۇرمەتتى اتاقتار تابىس ەتىلدى.