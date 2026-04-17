پرەزيدەنت اتوم سالاسىن دامىتۋدىڭ 2050-جىلعا دەيىنگى ستراتەگياسىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ اتوم سالاسىن دامىتۋدىڭ 2050 -جىلعا دەيىنگى ستراتەگياسىن بەكىتتى.
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ 2026-جىلعى 15-ساۋىردەگى 1233-جارلىعىنا سايكەس قابىلدانعان قۇجات اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىك تاراپىنان ازىرلەنگەن. ستراتەگيا اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋ سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ماقساتتارى مەن باسىم باعىتتارىن ايقىندايتىن ۇزاق مەرزىمدى باعدارلامالىق قۇجات بولىپ تابىلادى.
قۇجات ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، ورنىقتى ەكونوميكالىق ءوسۋدى قولداۋعا، حالىقارالىق كليماتتىق مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋعا، سونداي-اق جوعارى تەحنولوگيالىق وندىرىستەردى دامىتۋعا باعىتتالعان. سونىمەن قاتار قازاقستاننىڭ جاھاندىق يادرولىق سالاداعى ۇستانىمىن نىعايتۋ كوزدەلگەن.
- ستراتەگيا اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋ سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ماقساتتارىن، تاسىلدەرىن جانە باسىم باعىتتارىن ايقىندايتىن ۇزاق مەرزىمدى باعدارلامالىق قۇجات بولىپ تابىلادى. ول ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، ورنىقتى ەكونوميكالىق ءوسۋدى قولداۋعا جانە جوعارى تەحنولوگيالىق وندىرىستەردى دامىتۋعا باعىتتالعان، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ستراتەگيا اياسىندا اتوم سالاسىن دامىتۋ سەگىز نەگىزگى باعىت بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى. ولاردىڭ قاتارىندا اتوم ەلەكتر ستانتسيالارىن سالۋ جانە ءقاۋىپسىز پايدالانۋ، ۋران رەسۋرستارىن ءتيىمدى يگەرۋ، يادرولىق عىلىم مەن تەحنولوگيالاردى دامىتۋ، راديواكتيۆتى قالدىقتارمەن قاۋىپسىز جۇمىس ىستەۋ، يادرولىق قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ، ۇلتتىق ءوندىرىستى دامىتۋ، كادر دايارلاۋ جانە سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ بار.
- ستراتەگيانى ىسكە اسىرۋ قازاقستاندا الەمدىك يادرولىق ەكوجۇيەگە ينتەگراتسيالانعان زاماناۋي جانە ورنىقتى يادرولىق كلاستەردى قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ اتاپ وتىلگەن.
قۇجاتقا سايكەس، 2050-جىلعا قاراي قازاقستاندا كەمىندە ءۇش اتوم ەلەكتر ستانتسياسى جۇمىس ىستەيدى. قازىرگى ۋاقىتتا ءبىرىنشى ا ە س جوباسىن ىسكە اسىرۋ باستالعان، ەكىنشى ستانتسيا قۇرىلىسى قارالۋدا، ال ءۇشىنشى ا ە س ءۇشىن شاعىن مودۋلدىك رەاكتورلار تەحنولوگيالارىن قولدانۋ مۇمكىندىگى زەرتتەلىپ جاتىر.
- بۇل قۇجات ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق جانە تەحنولوگيالىق تاۋەلسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتىنە اينالىپ، ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا نەگىز بولادى، - دەلىنگەن ستراتەگيادا.
