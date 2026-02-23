پرەزيدەنت Astana Team جاس حوككەيشىلەرىن جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ Astana Team بالالار حوككەي كومانداسىن كانادادا وتكەن Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament حالىقارالىق جارىسىندا جەڭىسكە جەتۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ حابارلادى.
ونىڭ سوزىنشە، مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندىق كلۋبتىڭ سەنساتسيالىق جەتىستىگى وتاندىق سپورتتاعى ايتۋلى ۋاقيعا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ جوعارى شەبەرلىك دەڭگەيى مەن جەڭىسكە دەگەن ىنتا-جىگەرىن پاش ەتىپ، اقتىق سىندا حوككەيدىڭ وتانى سانالاتىن كانادالىقتاردان باسىم تۇسكەن ورەندەرىمىزگە ريزاشىلىعىن جەتكىزدى. پرەزيدەنت جاس حوككەيشىلەردىڭ تاباندى تۇردە جاتتىعىپ، كۇش-قايراتتارىن شىڭداپ، بۇدان دا بيىك اسۋلاردى باعىندىرۋىنا تىلەكتەستىك ءبىلدىردى، - دەپ جازدى ول Telegram-ارناسىندا.
