ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:44, 23 - اقپان 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت Astana Team جاس حوككەيشىلەرىن جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ Astana Team بالالار حوككەي كومانداسىن كانادادا وتكەن Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament حالىقارالىق جارىسىندا جەڭىسكە جەتۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ حابارلادى.

    ا
    Фото: Ақорда

    ونىڭ سوزىنشە، مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندىق كلۋبتىڭ سەنساتسيالىق جەتىستىگى وتاندىق سپورتتاعى ايتۋلى ۋاقيعا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - قاسىم-جومارت توقايەۆ جوعارى شەبەرلىك دەڭگەيى مەن جەڭىسكە دەگەن ىنتا-جىگەرىن پاش ەتىپ، اقتىق سىندا حوككەيدىڭ وتانى سانالاتىن كانادالىقتاردان باسىم تۇسكەن ورەندەرىمىزگە ريزاشىلىعىن جەتكىزدى. پرەزيدەنت جاس حوككەيشىلەردىڭ تاباندى تۇردە جاتتىعىپ، كۇش-قايراتتارىن شىڭداپ، بۇدان دا بيىك اسۋلاردى باعىندىرۋىنا تىلەكتەستىك ءبىلدىردى، - دەپ جازدى ول Telegram-ارناسىندا.

    بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت جاپونيا يمپەراتورىنىڭ تۋعان كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
