پرەزيدەنت اركادي دۆوركوۆيچتى Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق شاحمات فەدەراتسياسىنىڭ (FIDE) پرەزيدەنتى اركادي دۆوركوۆيچتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
كەزدەسۋدە مەملەكەت باسشىسى ۇيىمنىڭ قازاقستان شاحمات فەدەراتسياسىنا، جاتتىقتىرۋشىلار مەن جاس سپورتشىلارعا كورسەتكەن قولداۋىن جوعارى باعالادى.
پرەزيدەنت ەلىمىزدە شاحمات سپورت ءتۇرى عانا ەمەس، زياتكەرلىك مادەنيەتتىڭ، تاربيە مەن ءبىلىمنىڭ ماڭىزدى بولىگى سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى بالالار مەن جاستار اراسىندا شاحماتقا قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋداردى. پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە شاحمات ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا جانە ىلگەرىلەتۋگە باسا ءمان بەرىلىپ وتىر.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ۇلتتىق فەدەراتسيانىڭ ۇيىممەن جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋ، سونىڭ ىشىندە ءىرى حالىقارالىق جارىستار وتكىزۋ مەن بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرى پىسىقتالدى.
اركادي دۆوركوۆيچ قازاقستاندا قابىلدانعان شاحماتتى دامىتۋعا ارنالعان كەشەندى جوسپاردىڭ ماڭىزى تۋرالى ايتتى. اتالعان قۇجات مەملەكەت، بيزنەس جانە ۇلتتىق فەدەراتسيانىڭ بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋىنە جول اشادى. سونداي-اق بىلتىر قازاقستاندىق شاحماتشىلار FIDE اياسىندا وتكەن بارلىق جارىستان ەڭ كوپ مەدال جيناعانىنا نازار اۋداردى.
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق شاحمات فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى اركادي دۆوركوۆيچتى قازاقستانداعى شاحماتتى وركەندەتۋگە قوسقان ۇلەسى ءۇشىن Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.