پرەزيدەنت: «اقىلدى قالا» اۋقىمدى جوباسى ناتيجەلى جۇمىس ىستەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا ارنالعان جيىندا ۇكىمەت پەن استانا اكىمدىگىنىڭ ەلوردادا «اقىلدى قالا» اۋقىمدى جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا ناتيجەلى جۇمىس ىستەپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
بۇل تۋرالى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي جازدى.
جوبانى رەسمي تۇردە ىسكە قوسۋ جەلتوقسان ايىنا جوسپارلانعان.
- پرەزيدەنت بۇل تاجىريبەنى قازاقستاننىڭ بارلىق ءىرى قالالارىنا تاراتۋدى مىندەتتەدى. سونىمەن قاتار ەلىمىزدە تسيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ايرىقشا ماڭىزعا يە ەكەنىن ەسكەرە وتىرىپ، ۇكىمەتتى فورماليزمنەن اۋلاق بولۋعا شاقىردى. مەملەكەت باسشىسى جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىنىڭ ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىنا ەنگىزىلۋى باياۋ ءجۇرىپ جاتقانىنا الاڭداۋشىلىق بىلدىرەدى. وسى ورايدا ۇكىمەتكە جۇمىستى جەدەل قولعا الۋدى تاپسىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن رۋسلان جەلدىباي مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ تەلەفون ارقىلى نە تۋرالى سويلەسكەنى جونىندە مالىمەت بەرگەن ەدى.