پرەزيدەنت التىناي اسىلمۇراتوۆانى مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى التىناي اسىلمۇراتوۆانى مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان بالەت ءارتىسى، قازاق ۇلتتىق حورەوگرافيا اكادەمياسىنىڭ جانە «استانا وپەرا» وپەرا جانە بالەت تەاترىنىڭ كوركەمدىك جەتەكشىسى التىناي اسىلمۇراتوۆانى مەرەيتويىمەن قۇتتىقتاپ، ەستەلىك سىيلىق تابىستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىندا ونىڭ الەمدىك جانە وتاندىق بالەت ونەرىن دامىتۋعا قوسقان زور ۇلەسى، تالىمگەرلىك جولى مەن كوركەمدىك جەتەكشى رەتىندەگى كاسيبىلىگى اتاپ وتىلگەن.
- بالەت ونەرىنىڭ تالانتتى ءارى تانىمال وكىلى رەتىندە ءسىز تالاي شىعارماشىلىق بەلەستەردى باعىندىرىپ، الەمنىڭ جەتەكشى ساحنالارىندا ونەر كورسەتتىڭىز. كاسىبي شەبەرلىگىڭىز، تابيعي بولمىسىڭىز بەن ەڭبەكقورلىعىڭىزدىڭ ارقاسىندا كورەرمەن قاۋىمنىڭ زور ماحابباتى مەن سۇيىسپەنشىلىگىنە بولەنىپ ءجۇرسىز. كوركەمدىك جەتەكشى ءارى تالىمگەر رەتىندە ءسىز قازاقستانداعى بالەت ونەرىنىڭ دامۋىنا زور ۇلەس قوسىپ كەلەسىز. ءسىزدىڭ حورەوگرافيالىق قويىلىمدارىڭىز ءتۇرلى كوڭىل-كۇي سىيلاپ، ادامي قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتايدى، سوندىقتان ەلدىڭ مادەني ومىرىندە ايرىقشا ورىن الادى، - دەلىنگەن پرەزيدەنت قۇتتىقتاۋىندا.
التىناي اسىلمۇراتوۆا - الەمدىك بالەتتە ءوز ورنى بار كاسىبي مامان. ول وزىندىك ەرەكشە ونەرىمەن ماريين تەاترىنان باستاپ، كورولدىك وپەرا تەاترى Covent Garden، پاريج وپەراسىنا دەيىنگى الەمنىڭ جەتەكشى تەاترلارىنىڭ ساحناسىندا كورەرمەندى ءتانتى ەتتى.
بۇگىندە ول كوركەمدىك-جەتەكشىلىك ءارى ۇستازدىق قىزمەتىن بەلسەندى تۇردە جالعاستىرىپ، قازاقستاندىق بالەت مەكتەبىنىڭ دامۋىنا جانە كاسىبي حورەوگرافيالىق ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتىپ، دارىندى جاس ارتىستەردى تاربيەلەپ كەلەدى.
ايتا كەتەلىك «استانا بالەت» تەاترى كورەرمەنگە قىسقى ماۋسىمداعى رەپەرتۋارىن ۇسىنعان ەدى.