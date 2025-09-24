پرەزيدەنت: الەمدەگى قاۋىپسىزدىك ارحيتەكتۋراسىن قايتا قالپىنا كەلتىرۋ ەڭ باستى باسىمدىق بولۋى ءتيىس
نيۋ-يورك. KAZINFORM - الەمدەگى قاۋىپسىزدىك ارحيتەكتۋراسىن قايتا قالپىنا كەلتىرۋ حالىقارالىق قوعامداستىق ءۇشىن ەڭ باستى باسىمدىق بولۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- الەم سەنىمگە، اشىقتىققا جانە ورتاق جاۋاپكەرشىلىككە ارقا سۇيەيتىن جاڭا كونسەنسۋسقا ءزارۋ. مىسالى، جارعىداعى ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان بەرى كەلە جاتقان «جاۋ مەملەكەت» ەرەجەسىن حالىقارالىق قوعامداستىقتىڭ باسىم بولىگى ەسكىرگەن دەپ سانايدى. سوندىقتان جارعىنى قايتا قاراۋ ماسەلەسىن تالقىلايتىن ۋاقىت كەلدى. بۇگىندە ءبىز الاڭداتارلىق احۋالعا كۋا بولىپ وتىرمىز: قارۋلانۋدى شەكتەيتىن شارتتار ساقتالمايدى، دەمەك، ستراتەگيالىق تۇراقتىلىقتىڭ دا ىرگەسى سوگىلە باستادى. 2024-جىلى دۇنيە جۇزىندە اسكەردى جاراقتاندىرۋعا كەتكەن شىعىن 2,7 تريلليون دوللاردى قۇرادى. بۇل - رەكوردتىق كورسەتكىش. ال جاھانداعى زورلىق-زومبىلىقتان كەلگەن زالالدىڭ شىعىنى 20 تريلليون دوللارعا جۋىقتادى. سوندىقتان الەمدەگى قاۋىپسىزدىك ارحيتەكتۋراسىن قايتا قالپىنا كەلتىرۋ حالىقارالىق قوعامداستىق ءۇشىن ەڭ باستى باسىمدىق بولۋعا ءتيىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت قازاقسان يادرولىق قارۋ قولدانۋ ءقاۋپىن كۇرت ازايتۋدى، يادرولىق دەرجاۆالار اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى ديالوگتى قايتا باستاۋدى قولدايتىنىن، كوپجاقتى ارەكەتتىڭ جاندانۋىنا كۇش سالۋ كەرەك دەپ سانايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- كەڭ كولەمدە الىپ قاراساق، سوعىسقۇمارلىق مەنتاليتەتىن ءتۇپ-تامىرىمەن جوياتىن كۇردەلى جۇمىسقا كىرىسكەن ءجون. بۇل جۇزەگە اسىرۋعا بولاتىن شارۋا. باستىسى، مەملەكەتتەردىڭ بەيبىتشىلىك جولىندا قانشا قارجى جۇمساپ وتىرعانىن مۇقيات باقىلاساق بولعانى. قازاقستان يادرولىق قارۋسىزدانۋ جانە جاپپاي قىرىپ-جويۋ قارۋىن تاراتپاۋ جونىندەگى جاڭا ديالوگقا دايىن. ءبىز يادرولىق قارۋدى تاراتپاۋ تۋرالى شارتتى كۇشەيتىپ، يادرولىق سىناقتارعا جان-جاقتى تىيىم سالۋ تۋرالى شارتتىڭ ورىندالۋىنا تۇرتكى بولۋ ءۇشىن بەيرەسمي پىكىر الماسۋلارعا ءمان بەرە الامىز. سونىمەن قاتار ءبىز بۇعان دەيىن ايتقان بيولوگيالىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىك قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىمىمىزدى جۇزەگە اسىرۋعا شاقىرامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.