پرەزيدەنت الماتىدا ب ۇ ۇ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وڭىرلىك فيليالىن قۇرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ حالىقارالىق ارەناداعى ابىرويى ەل ىشىندەگى جەتىستىكتەرىمەن تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنتتىڭ پايىمداۋىنشا، ءتيىمدى ديپلوماتيانىڭ وزەگىندە ءدال وسى جاۋاپتى ىشكى ساياسات جاتىر.
- مەن ءبىلىمنىڭ جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى اكادەميالىق ىقپالداستىقتىڭ دامۋىنا ايرىقشا ءمان بەرەمىن. اسىرەسە، الەمنىڭ وزگەرۋىن جەدەلدەتەتىن باستامالاردى قولدايمىن. بۇل باسىمدىقتار بۇۇ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ميسسياسىنا تولىق ساي كەلەدى. بيىل قازاقستاندا ورتالىق ازيا جانە اۋعانستانعا ارنالعان ب ۇ ۇ ورنىقتى دامۋ ورتالىعى اشىلدى. قازاقستان وسى الاڭنىڭ نەگىزىندە الماتىدا بۇۇ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وڭىرلىك فيليالىن قۇرۋعا ءازىر. ونىڭ قىزمەتىن، ەڭ الدىمەن، سۋ جانە كليمات قاۋىپسىزدىگى، قاقتىعىستاردى رەتتەۋ، بىتىمگەرلىك، ورنىقتى دامۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى باسقارۋ ماسەلەلەرىنە باعىتتاۋعا بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ءسوزىن قورىتىندىلاي كەلە، قازاقستاننىڭ ب ۇ ۇ ۋنيۆەرسيتەتى مەن ەلىمىزدەگى جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىندا بىرلەسكەن زەرتتەۋ جۇرگىزۋ، اكادەميالىق تاجىريبە الماسۋ جانە مامان دايارلاۋ بويىنشا ينستيتۋتسيونالدىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى.
بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ۋنيۆەرسيتەتى – ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى قۇرعان جاھاندىق زەرتتەۋ جانە ءبىلىم بەرۋ ورتالىعى. شتاب-پاتەرى توكيودا ورنالاسقان ۋنيۆەرسيتەت قۇرامىنا الەمنىڭ 12 ەلىندەگى 13 ينستيتۋت كىرەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان پرەزيدەنتى ب ۇ ۇ ۋنيۆەرسيتەتىندە ءدارىس وقىدى.