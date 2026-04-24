    14:24, 24 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت Alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن ارالاپ كوردى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ Alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن ارالاپ كوردى، دەپ حابارلايدى اقوردا.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    ورتالىقتا جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى جۇرگىزىلىپ، ستارتاپ- باستامالار مەن باسقا دا قولدانبالى شەشىمدەردىڭ ەنگىزىلۋىنە جاعداي جاسالادى.

    ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جوبالار جي تەحنولوگياسىن مەملەكەتتىك سەكتوردا، بيزنەستە جانە كۇندەلىكتى ومىردە قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    جالپى، ورتالىق مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستاندى تەحنولوگيالىق، زاماناۋي جانە باسەكەگە قابىلەتتى ەلگە اينالدىرۋدى كوزدەيتىن ستراتەگيالىق باعدارىن ورىنداۋ ماقساتىندا قۇرىلعان.

    پرەزيدەنت ورتالىقتى ارالاۋ بارىسىندا Astana Smart City جوباسىنىڭ ىسكە قوسىلعانىنا كۋا بولدى.

    بۇل - ينتەللەكتۋالدى قالا ينفراقۇرىلىمىنىڭ جاڭا بۋىنىن قالىپتاستىراتىن ماڭىزدى باستاما.

    Presight.AI كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى توماس پراموتەدحام قالا جۇيەلەرى مەن دەرەكتەردى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە بىرىكتىرەتىن ءبىرىڭعاي AI پلاتفورمانى، سونداي-اق ونىڭ شاھاردى باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ بارىسىنداعى قولدانۋ مۇمكىندىكتەرىن تانىستىردى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن ومان ەنەرگەتيكا مەن سيفرلاندىرۋ سالالارىندا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەتىنى حابارلاندى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
