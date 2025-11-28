ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    پرەزيدەنت البانيا حالقىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى البانيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Kassym-Jomart Tokayev extends Independence Day greetings to Albanian President Bajram Begaj
    Photo credit: Akorda

    - قاسىم-جومارت توقايەۆ بايرام بەگايدى البانيا رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا ەكى ەل اراسىنداعى ءداستۇرلى دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناستىڭ اياسى كەڭەيىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. قاسىم-جومارت توقايەۆ بايرام بەگايدىڭ اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، ال البان حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى الەم بىرىنشىلىكتەرىندە توپ جارعان جاس شاحماتشىلارمەن كەزدەستى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
