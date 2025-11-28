22:28, 28 - قاراشا 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت البانيا حالقىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى البانيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ بايرام بەگايدى البانيا رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا ەكى ەل اراسىنداعى ءداستۇرلى دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناستىڭ اياسى كەڭەيىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. قاسىم-جومارت توقايەۆ بايرام بەگايدىڭ اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، ال البان حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
