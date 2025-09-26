پرەزيدەنت الاتاۋ قالاسىنا ارناۋلى مارتەبە بەرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى الاتاۋ قالاسىنا ارناۋلى مارتەبە بەرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىنان:
«الاتاۋ قالاسى ەلىمىزدىڭ جاڭا ىسكەرلىك جانە يننوۆاتسيالىق ورتالىعى بولۋعا ءتيىس»
- قارقىندى ءوسىپ كەلە جاتقان كوپتەگەن مەملەكەتتە دامۋ كوشىنىڭ باسىندا جۇرەتىن قالالار ينۆەستيتسيالار مەن تەحنولوگيالاردى وزىنە تارتاتىن پوليۋسكە اينالعان. الاتاۋ قالاسى ەلىمىزدىڭ جاڭا ىسكەرلىك جانە يننوۆاتسيالىق ورتالىعى بولۋعا ءتيىس. جالپىۇلتتىق ماڭىزى بار وسى جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ارنايى جەر ءبولىندى، باستاپقى جوسپارلاۋ جۇمىسى اياقتالدى، ينفراقۇرىلىمنىڭ نەگىزگى جەلىلەرى قوسىلدى.
جاقىندا قىتايعا بارعان ساپارىمدا الەمنىڭ جەتەكشى كومپانيالارىمەن قۇنى ميللياردتاعان قارجى تۇراتىن كەلىسىمدەر جاسالدى. شەنچجەن جاھاندىق تەحنوپوليسىن سالۋعا قاتىسقان سونداي كومپانيانىڭ ءبىرى ەندى Alatau City جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا تىكەلەي اتسالىسادى.
كەلەسى قادام - Alatau City- ءدىڭ مىقتى ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزدەرىن قالىپتاستىرۋ.
سودان كەيىن جارتى جىلدان اسىرماي، جەكە زاڭ قابىلداۋ قاجەت. قۇجاتتا قالانى باسقارۋ رەجيمى، ونىڭ قارجىلىق مودەلى جانە باسقا دا ماڭىزدى ماسەلەلەر قامتىلۋعا ءتيىس.
ارنايى قۇقىقتىق مارتەبە - قالاعا بەرىلەتىن ارتىقشىلىق ەمەس، جوبانىڭ قاعاز جۇزىندە قالىپ قويماي، ناقتى ىسكە اسۋىنا قاجەتتى شارا نەمەسە قۇرال ەكەنىن ايتا كەتكەن ءجون.
Alatau City ايماقتاعى تولىق تسيفرلانعان العاشقى قالاعا اينالۋعا ءتيىس. مۇندا Smart City تەحنولوگيالارىن قولدانۋدان باستاپ تاۋارلار مەن قىزمەت اقىسىن كريپتوۆاليۋتامەن تولەۋگە دەيىنگى جاڭالىقتىڭ بارلىعى ەنگىزىلۋى كەرەك.
بۇل قالا قازاقستاننىڭ كەلەشەكتەگى كەلبەتىن تانىتپاق. وندا تەحنولوگيالىق ورلەۋگە جانە ءومىر سۇرۋگە بارىنشا قولايلى جاعداي ۇيلەسىم تابۋى قاجەت، - دەلىنگەن جولداۋدا.
ايتا كەتەيىك، الاتاۋ قالاسىندا 73 ميلليارد تەڭگەگە كولىك-لوگيستيكا ورتالىعى سالىنادى.