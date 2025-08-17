15:30, 17 - تامىز 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريفكە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پاكىستاندا سۋ تاسقىنى مەن نوسەر جاۋىننىڭ سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تاۋىپ، زارداپ شەگۋىنە بايلانىستى كوڭىل ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- قازا بولعان ادامداردىڭ وتباسىلارىنا كوڭىل ايتىپ، قايعىسىنا ورتاقتاسامىن. زارداپ شەككەندەردىڭ تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىنە تىلەكتەسپىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
