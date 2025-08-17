ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:30, 17 - تامىز 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريفكە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پاكىستاندا سۋ تاسقىنى مەن نوسەر جاۋىننىڭ سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تاۋىپ، زارداپ شەگۋىنە بايلانىستى كوڭىل ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ا
    Фото: Ақорда

    - قازا بولعان ادامداردىڭ وتباسىلارىنا كوڭىل ايتىپ، قايعىسىنا ورتاقتاسامىن. زارداپ شەككەندەردىڭ تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىنە تىلەكتەسپىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرابوۆو سۋبيانتونى يندونەزيا رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ 80 جىلدىق مەرەيتويىمەن قۇتتىقتاعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار