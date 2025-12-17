پرەزيدەنت اكىمشىلىك ادىلەت ماسەلەلەرى جونىندەگى زاڭعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە اكىمشىلىك ادىلەت، نورما شىعارۋ جانە زاڭ كومەگىن ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
ايتا كەتەيىك، سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە اكىمشىلىك ادىلەت، نورما شىعارۋ جانە زاڭ كومەگىن ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ 2-وقىلىمدا قارالىپ، ماقۇلداندى.
- كونستيتۋتسيالىق زاڭناما، سوت جۇيەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كوميتەتى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە اكىمشىلىك ادىلەت، نورما شىعارۋ جانە زاڭ كومەگىن ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىن ەكىنشى وقىلىمدا كەڭەيتىلگەن وتىرىستا قاراپ، زاڭنىڭ مىناداي ماڭىزدى ەرەجەلەرىن اتاپ وتەدى. بىرىنشىدەن، زاڭ ازاماتتىق پروتسەسستىك كودەكسىنەن جاريا- قۇقىقتىق داۋلاردىڭ جەكەلەگەن ساناتتارىن الىپ تاستاپ، ولاردى اكىمشىلىك راسىمدىك-پروتسەستىك كودەكسىنە اۋىستىرا وتىرىپ، اكىمشىلىك ادىلەت اياسىن كەڭەيتەدى، - دەدى قۇجات بويىنشا نەگىزگى بايانداما جاساعان سەناتور مۇرات قادىربەك.
ونىڭ ايتۋىنشا، اتالعان اۋىستىرۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق سوتى قىزمەتىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىن، سونداي-اق كونستيتۋتسيالىق سوت ءىسىن جۇرگىزۋ مەن زاڭعا تاۋەلدى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىنىڭ زاڭدىلىعىنا داۋ ايتۋ تۋرالى ىستەر بويىنشا ءىس جۇرگىزۋدىڭ ناقتى ارا جىگىن اجىراتۋ قاجەتتىگىن ەسكەرە وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلادى. ءتيىستى تۇزەتۋلەر قابىلدانعان جاعدايدا، وزىنە قاتىستى قولدانىلاتىن زاڭعا تاۋەلدى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكت قابىلدانعان كەزدە (نە ونىڭ جەكەلەگەن ەرەجەلەرىمەن) قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرى بۇزىلدى دەپ ەسەپتەيتىن كەز كەلگەن ازامات نەمەسە زاڭدى تۇلعا مۇنداي اكتىنى داۋلاپ، اكىمشىلىك سوتقا تالاپ ارىزبەن جۇگىنۋگە قۇقىلى.
- ەكىنشىدەن، مەحانيكالىق كولىك قۇرالدارى مەن ولاردىڭ تىركەمەلەرىنە مىندەتتى تەحنيكالىق بايقاۋدىڭ ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق جۇيەسى وپەراتورىنىڭ تەحنيكالىق بايقاۋ وپەراتورىنىڭ قۇزىرەتتەرىنە قاتىستى وكىلەتتىكتەرى بويىنشا «جول ءجۇرىسى تۋرالى» زاڭعا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلەدى، - دەدى ول.
سەناتوردىڭ اتاپ وتۋىنشە، ۇشىنشىدەن، زاڭدا اكىمشىلىك راسىمدەردىڭ ءتارتىبىن ودان ءارى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار كوزدەلگەن. ولاردىڭ قاتارىندا داۋلاردى سوتقا دەيىنگى تارتىپپەن قاراۋ؛ وتىنىشتەردى قابىلداۋ، تىركەۋ جانە قايتارۋ راسىمدەرى؛ اكىمشىلىك ءراسىمنىڭ مەرزىمدەرىن ناقتىلاۋ جانە ولاردى ەسەپتەۋ ءتارتىبى ماسەلەلەرى بار.