    16:30, 02 - قازان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت AI SANA Generative Nation بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتادى

    استانا. قازاقپارات - Digital Bridge 2025 حالىقارالىق فورۋمى اياسىندا AI SANA Generative Nation بايقاۋىنىڭ جۇلدەگەرلەرى مەن جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    тақдирлаш
    Фото: Ақорда

    لاۋرەاتتار مەكتەپ جوبالارى، ستۋدەنت باستامالارى، ستارتاپتار جانە عىلىمي ازىرلەمەلەر دەگەن ءتورت اتالىم بويىنشا جەڭىمپاز اتاندى.

    ايتا كەتەلىك بۇگىن استانادا Digital Bridge 2025 حالىقارالىق تەحنولوگيالىق فورۋم بولعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
