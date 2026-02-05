پرەزيدەنت «ادامزات باۋىرلاستىعى» سىيلىعىن تاپسىرۋ راسىمىنە قاتىسۋشىلارعا بەينەۇندەۋ جولدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ابۋ-دابيدە وتكەن سالتاناتتى ءىس-شارادا كورسەتىلگەن بەينەۇندەۋىندە ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ پەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينياندى شەيح زايد اتىنداعى «ادامزات باۋىرلاستىعى» سىيلىعىنا يە بولۋىمەن قۇتتىقتادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى بۇل ماراپات ولاردىڭ پاراساتتى كوشباسشىلىعىنا بەرىلگەن باعا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
- ازەربايجان مەن ارمەنيانىڭ بەيبىت كەلىسىم جولىندا قول جەتكىزگەن جەتىستىگى تاريحتىڭ بەتبۇرىس كەزەڭى سانالادى. بۇل قادام ديالوگ جۇرگىزىپ، جاۋاپكەرشىلىك پەن ۇستامدىلىق تانىتا بىلسەك، ۇزاق جىلدارعا سوزىلعان قاقتىعىستىڭ دا ءتۇيىنىن تارقاتۋعا بولاتىنىن دالەلدەيدى. مەملەكەتتەردىڭ جىك-جىككە ءبولىنۋى ۇلعايىپ، ءوزارا قارىم-قاتىناستارعا كوپتەپ سىزات تۇسە باستاعان زاماندا بۇل تاجىريبەنىڭ ماڭىزى زور. ويتكەنى اتالعان مىسالدان تاتۋلاسۋدىڭ السىزدىك ەمەس، مىقتىلىقتىڭ بەلگىسى ەكەنىن كورەمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ۇندەۋدە قازاقستان تاراپىنىڭ مەملەكەتىمىزگە ارتىلعان سەنىمدى، سونىڭ ىشىندە ازەربايجان مەن ارمەنيا اراسىنداعى بەيبىت كەلىسىمدەردىڭ نەگىزگى ءبىر كەزەڭىن الماتىدا وتكىزۋ تۋرالى شەشىمدى جوعارى باعالايتىنىن جەتكىزگەن.
- بۇل جاعداي «سىندارلى ديالوگ - ورنىقتى دامۋدىڭ كەپىلى» دەگەن ورتاق كوزقاراسىمىزدى ايعاقتايدى. قازاقستان ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى جانە ودان تىسقارى جەرلەردەگى بەيبىتشىلىكتى، سەنىم مەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان باستامالاردى دايەكتى تۇردە قولداپ كەلەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سىيلىقتىڭ بەيبىتشىلىكتى نىعايتۋ ىسىندە ايرىقشا ءرول اتقاراتىنىنا نازار اۋدارىپ، اتالعان قۇندىلىقتاردى ۇدايى ىلگەرىلەتكەنى ءۇشىن ب ا ءا پرەزيدەنتى شەيح مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايانعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- شەيح زايد بەن سۇلتان ءال ناحاياننىڭ تولەرانتتىق، ءوزارا قۇرمەت پەن بەيبىت قاتار ءومىر ءسۇرۋ يدەالدارىنا نەگىزدەلگەن وشپەس وسيەت-ونەگەسى وسى ماراپاتتا كورىنىس تاپقان. بۇل قاعيداتتار ناقتى ساياسي ناتيجەگە ۇلاسىپ وتىر. ازەربايجان مەن ارمەنيا اراسىندا بەيبىتشىلىك ورناپ، ىنتىماقتاستىقتىڭ جاندانۋى وسى قاستەرلى اماناتقا جاڭا مازمۇن دارىتىپ، ونىڭ ايماقتان تىس جەرلەردە دە وزەكتى ەكەنىن كورسەتتى. حالىقارالىق قاتىناستارداعى پارمەندى قۇرال رەتىندە ديپلوماتياعا سەنىمدى كۇشەيتە ءتۇستى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ پىكىرىنشە، ازەربايجان مەن ارمەنيا باسشىلارىنىڭ بەيبىتشىلىك ورناتۋعا دەگەن شىنايى نيەتى ميلليونداعان ادامعا ءۇمىت سىيلادى، تاتۋ كورشىلىك قاتىناستار مەن تۇراقتىلىق جاھاندىق كۇن تارتىبىندە ءاردايىم ماڭىزدى ەكەنىن الەمدىك قاۋىمداستىققا انىق اڭعارتتى.
شەيح زايد اتىنداعى «ادامزات باۋىرلاستىعى» سىيلىعى - 2019 -جىلى تاعايىندالعان تاۋەلسىز حالىقارالىق ماراپات. ونىڭ ماقساتى - بەيبىتشىلىكتى، ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتۋعا، سونداي-اق حالىقتار مەن مادەنيەتتەر اراسىنداعى ىنتىماق پەن تاتۋلىقتى دارىپتەۋگە ەلەۋلى ۇلەس قوسقان تۇلعالاردى ىنتالاندىرۋ.
ءار جىلدارى ريم پاپاسى فرانسيسك، ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش، IMAD قاۋىمداستىعىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ءارى ەكسترەميزممەن كۇرەس بويىنشا بەلسەندى لاتيفا يبن زياتەن، يوردانيا كورولى II ابداللا، پاتشايىم رانيا جانە باسقا دا قايراتكەرلەر سىيلىق لاۋرەاتتارى اتاندى.