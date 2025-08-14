ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:39, 14 - تامىز 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلدىڭ استانا قالاسى بويىنشا وكىلىن قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلدىڭ استانا قالاسى بويىنشا وكىلى بايان جالماعانبەتوۆامەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    п
    Фото: Акорда

    كەزدەسۋدە ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ، سونىڭ ىشىندە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا قولايلى جاعداي جاساۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

    بايان جالماعانبەتوۆا مەملەكەت باسشىسىنا اتالعان سالاعا قاتىستى ءبىرقاتار ۇسىنىسىن جەتكىزدى.

    پرەزيدەنت 2023 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا ارنايى جارلىقپەن ادام قۇقىقتارى مەن زاڭ ۇستەمدىگى سالاسىنداعى ءىس-قيمىل جوسپارى بەكىتىلگەنىن اتاپ ءوتىپ، ومبۋدسمەن جانە ونىڭ وكىلدەرى وسى قۇجاتتى ءتيىمدى جۇزەگە اسىرۋ ىسىندە نەگىزگى ينستيتۋت ءرولىن اتقاراتىنىنا نازار اۋداردى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ازاماتتىق بەلسەندىلىك تانىتقانى ءۇشىن بايان جالماعانبەتوۆاعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، باسقا وڭىرلەر ەلورداعا قاراپ بوي تۇزەيتىنىن، سوندىقتان بۇل ىستە وعان ايرىقشا جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەتىنىن ايتتى.

    پرەزيدەنت مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جانداردىڭ مۇڭ-مۇقتاجىن شەشۋ ءۇشىن اكىمدىكپەن جانە مينيسترلىكتەرمەن تىعىز جۇمىس ىستەۋ، ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردى ورتاق ىسكە جۇمىلدىرۋ ماڭىزدى ەكەنىنە توقتالدى.

    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريفتى قۇتتىقتاعانىن حابارلاعان ەدىك.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار