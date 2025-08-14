پرەزيدەنت ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلدىڭ استانا قالاسى بويىنشا وكىلىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلدىڭ استانا قالاسى بويىنشا وكىلى بايان جالماعانبەتوۆامەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋدە ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ، سونىڭ ىشىندە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا قولايلى جاعداي جاساۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
بايان جالماعانبەتوۆا مەملەكەت باسشىسىنا اتالعان سالاعا قاتىستى ءبىرقاتار ۇسىنىسىن جەتكىزدى.
پرەزيدەنت 2023 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا ارنايى جارلىقپەن ادام قۇقىقتارى مەن زاڭ ۇستەمدىگى سالاسىنداعى ءىس-قيمىل جوسپارى بەكىتىلگەنىن اتاپ ءوتىپ، ومبۋدسمەن جانە ونىڭ وكىلدەرى وسى قۇجاتتى ءتيىمدى جۇزەگە اسىرۋ ىسىندە نەگىزگى ينستيتۋت ءرولىن اتقاراتىنىنا نازار اۋداردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ازاماتتىق بەلسەندىلىك تانىتقانى ءۇشىن بايان جالماعانبەتوۆاعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، باسقا وڭىرلەر ەلورداعا قاراپ بوي تۇزەيتىنىن، سوندىقتان بۇل ىستە وعان ايرىقشا جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەتىنىن ايتتى.
پرەزيدەنت مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جانداردىڭ مۇڭ-مۇقتاجىن شەشۋ ءۇشىن اكىمدىكپەن جانە مينيسترلىكتەرمەن تىعىز جۇمىس ىستەۋ، ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردى ورتاق ىسكە جۇمىلدىرۋ ماڭىزدى ەكەنىنە توقتالدى.
