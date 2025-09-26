پرەزيدەنت: اباي وبلىسىندا ا ە س سالۋ پەرسپەكتيۆاسىن ەسكەرۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى عىلىم جانە تەحنولوگيالار جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا «اباي وبلىسىندا ا ە س سالۋ پەرسپەكتيۆاسىن ەسكەرە وتىرىپ، كۋرچاتوۆتاعى عىلىمي قالاشىقتىڭ ەگجەي-تەگجەيلى جوسپارىن ازىرلەۋ قاجەت» دەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قازىر جەر قويناۋىن يگەرۋشىلەر ءوز تابىسىنىڭ ءبىر پايىزىن عىلىمدى دامىتۋعا ءبولىپ جاتقانىنا ءمان بەردى.
- بۇل - سالىق ەمەس، ونى ەلىمىزدىڭ تەحنولوگيالىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا ۇلەس قوسۋ دەپ تۇسىنگەن ءجون. ۇكىمەت وسى قاراجاتتىڭ ءبىر ورتالىقتان ۇنەمدى، ءتيىمدى ءارى اشىق جۇمسالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە ءتيىس. اتوم سالاسىن زەرتتەيتىن عىلىمي قالاشىقتار قۇرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت. الماتىداعى يادرولىق فيزيكا ينستيتۋتىنىڭ بازاسىندا كوپ ماقساتتى زەرتتەۋ رەاكتورىن سالۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرعان ءجون. جالپى، ينستيتۋتتىڭ الەۋەتى جوعارى. ەلىمىزدىڭ جاڭا عىلىمي قالاشىعىن وسى مەكەمەنىڭ نەگىزىندە قۇرۋعا بولادى. سونىمەن قاتار مەملەكەتتىڭ قارجىلىق مۇمكىندىكتەرىن ەسكەرىپ، قۇنى بىرنەشە ميلليارد تۇراتىن جوبالارعا شاشىلماعان دۇرىس. بۇل وسىعان ۇقساس باسقا دا جوبالارعا قاتىستى. - كۋرچاتوۆتاعى عىلىمي قالاشىقتىڭ ەگجەي-تەگجەيلى جوسپارىن ازىرلەۋ قاجەت. اتالعان جۇمىسقا عىلىم اكادەمياسى، وبلىس اكىمدىگى جانە ۇلتتىق يادرولىق ورتالىق اتسالىسقانى ءجون. وندا ينجەنەرلىك جانە وندىرىستىك نىسانداردى ورنالاستىرۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋ كەرەك. سونىمەن قاتار يادرولىق ينفراقۇرىلىمدى نىعايتۋ ءۇشىن مەملەكەت - جەكەمەنشىك سەرىكتەستىگىنىڭ ءتيىمدى تەتىكتەرىن ازىرلەۋ مىندەتى تۇر، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، تاعى ءبىر وتە ماڭىزدى باعىت - يادرولىق مەديتسينانى دامىتۋ.
- وزىق يادرولىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋ ارقىلى ۇلتتىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن ايتارلىقتاي ارتتىرۋعا بولادى. بۇل، اسىرەسە، ونكولوگيالىق جانە جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىن ەمدەۋ مۇمكىندىكتەرىنە جول اشادى. ۇكىمەتتىڭ مىندەتى - وتاندىق راديوفارماتسيەۆتيكالىق پرەپاراتتاردى ازىرلەۋدى جانە قولدانىسقا ەنگىزۋدى قامتاماسىز ەتۋ. سونداي-اق جەتەكشى كلينيكالار مەن ۋنيۆەرسيتەتتەر جانىنان يادرولىق مەديتسينا ورتالىقتارىنىڭ جەلىسىن قۇرۋ قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.