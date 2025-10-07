14:23, 07 - قازان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت گابالاداعى كونگرەسس- ورتالىققا باردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ ХІІ سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن گابالاداعى كونگرەسس-ورتالىققا باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتى ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ قارسى الدى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت يلحام الييەۆتىڭ شاقىرۋىمەن 6-7 - قازان كۇندەرى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ ХІІ سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن ازەربايجانعا ساپارمەن باراتىنىن جازعان ەدىك.
تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ XII سامميتىندە مەملەكەت باسشىلارى ساياسي ۇسىنىسىن ايتىپ، تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ورتاق ماسەلەلەرىن تالقىلاماق.
كەيىنىرەك، مەملەكەت باسشىسىنىڭ ازەربايجاننىڭ گابالا قالاسىنا بارعانىن حابارلادىق.