    16:33, 05 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت 8 -قىركۇيەكتە قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جاريالايدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 8 -قىركۇيەكتە وتەتىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جاريالايدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Jibek Joly
    Photo cerdit: Mukhtor Kholdorbekov

    - جيىنعا سەنات پەن ءماجىلىس دەپۋتاتتارى، ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندار باسشىلارى، ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەلەرى، قوعام وكىلدەرى مەن ەڭبەككەرلەر قاتىسادى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋى ساعات 11:00- دەن باستاپ رەسپۋبليكالىق تەلەارنالاردان، سونداي-اق اقوردانىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى رەسمي پاراقشالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    جولداۋدىڭ ونلاين ترانسلياتسياسى Jibek Joly ەفيرىندە، سونداي-اق تەلەارنانىڭ YouTube ارناسىندا جانە Kazinform اگەنتتىگى سايتىندا جۇرگىزىلەدى. Kazinform سايتى مەن تەلەگرام ارناسى جازباشا ترانسلياتسيا دا جاسايدى.  

    تەگ:
    جولداۋ قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
