16:33, 05 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت 8 -قىركۇيەكتە قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جاريالايدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 8 -قىركۇيەكتە وتەتىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جاريالايدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- جيىنعا سەنات پەن ءماجىلىس دەپۋتاتتارى، ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندار باسشىلارى، ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەلەرى، قوعام وكىلدەرى مەن ەڭبەككەرلەر قاتىسادى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋى ساعات 11:00- دەن باستاپ رەسپۋبليكالىق تەلەارنالاردان، سونداي-اق اقوردانىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى رەسمي پاراقشالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جولداۋدىڭ ونلاين ترانسلياتسياسى Jibek Joly ەفيرىندە، سونداي-اق تەلەارنانىڭ YouTube ارناسىندا جانە Kazinform اگەنتتىگى سايتىندا جۇرگىزىلەدى. Kazinform سايتى مەن تەلەگرام ارناسى جازباشا ترانسلياتسيا دا جاسايدى.