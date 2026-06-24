قارا تەڭىزدە تۇرىك كەمەسىنە شابۋىل جاسالدى
استانا. قازاقپارات - قارا تەڭىزدە تۇركياعا تيەسىلى جۇك كەمەسى شابۋىلعا ۇشىرادى. وقيعا ۋكراينانىڭ چەرنومورسك پورتى ماڭىندا بولدى. تۇركيا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەۋىنشە، پاناما بايراعى ىلىنگەن تۇرىك يەلىگىندەگى كەمەگە ۇشقىشسىز اپپاراتپەن سوققى جاسالعان.
سالدارىنان ەكيپاج قۇرامىنداعى ەكى تۇرىك ازاماتى جاراقات الدى. كەمە ۋكراينانىڭ ودەسسا پورتىنان تۇركياعا بەت الىپ بارا جاتقان. رەسمي انكارا وقيعاعا بايلانىستى الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ، قارا تەڭىزدەگى قاۋىپسىزدىكتىڭ ناشارلاپ بارا جاتقانىن مالىمدەدى.
سونداي-اق رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى قاقتىعىستىڭ جالعاسۋى وڭىرلىك تۇراقتىلىق پەن تەڭىز قاتىناسىنا قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
تۇركيا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى:
قارا تەڭىزدەگى ازاماتتىق كەمەلەردىڭ قاۋىپسىز قاتىناۋىن قامتاماسىز ەتۋ - تۇركيانىڭ باستى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى. وڭىردەگى شيەلەنىستى تومەندەتۋگە باعىتتالعان قادامداردى قولدايمىز جانە بارلىق تاراپتاردى جاعدايدى ۋشىقتىرماۋعا شاقىرامىز.
24.kz