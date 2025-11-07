پەريزات قايرات قازاقستاندىقتاردىڭ سەنىمىن قالاي ءسان-سالتانات كوزىنە اينالدىردى
استانا. قازاقپارات - Jibek Joly تەلەارناسى پەريزات قايراتتىڭ اتىشۋلى قىلمىستىق ىسىنە ارنالعان زەرتتەۋ جۇمىسىنىڭ ەكىنشى شىعارىلىمىن جاريالادى.
«پالەستيناعا كومەك»: ەموتسيا، سەنىم جانە العاشقى ميلليوندار
بيىلعى جازدا سوت الدىندا جاس قىز جانە ونىڭ ەگدە جاستاعى اناسى جاۋاپ بەردى. ولار الاياقتىق جانە 3,5 ميلليارد تەڭگەنى جىمقىرۋ بويىنشا ايىپتالدى. پەريزات قايرات پەن ونىڭ اناسى عايني الاشبايەۆانىڭ ءىسى سوتتا وڭالتۋ ورتالىعى، پالەستيناعا كومەك جانە قازاقستانداعى سۋ تاسقىنى بولىپ ءۇش ەپيزودقا بولىنگەن ەدى. ايتار بولساق، بۇل ءبولۋ وقيعالاردىڭ حرونولوگياسىنا دا سايكەس كەلەدى.
باعدارلامانىڭ وتكەن شىعارىلىمىندا 2021 جانە 2022 -جىلدارداعى وقيعالار جايلى بايانداعان بولاتىن. ال ەكىنشى شىعارىلىم 2023 -جىلعا، ياعني پالەستيناعا كومەك پەن قازاقستانداعى سۋ تاسقىنىنا ارنالعان.
گازا سەكتورىنداعى قاقتىعىس كوپتەگەن ادام ءۇشىن بايلىق تابۋدىڭ ءتيىمدى سىلتاۋىنا اينالدى. الەمدىك قاۋىمداستىق بەيبىت تۇرعىندارعا گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتۋدى باستى باسىمدىق دەپ تانىعان شاقتا، قازاقستان دا بۇل ىستەن شەت قالمادى.
ءوز كەزەگىندە پەريزات قايرات تا وسى جاعدايدى پايدالانىپ قالۋعا شەشىم قابىلداپ، قازاقستانداعى پالەستينا ەلشىلىگىنە بارىپ، Biz Birgemiz قورى اتىنان سوعىس زاردابىن شەككەندەرگە كومەك كورسەتۋ تۋرالى ىنتىماقتاستىق جونىندە كەلىسىم جاساسۋدى ۇسىنادى. 2023 -جىلدىڭ 31 -قازانىندا كەلىسىمشارتقا قول قويىلعان.
- ول ءوزىن ۇنەمى بەلسەندى ەرىكتى، قوعام بەلسەندىسى رەتىندە كورسەتەتىن. Instagram پاراقشاسىن جۇرگىزىپ، كوپشىلىك سەنىمىنە يە بولعان. سوندىقتان ەلشىلىك تە ونىڭ گازا سەكتورىنداعى زارداپ شەككەن تۇرعىندارعا كومەكتەسۋ نيەتىنە سەندى، - دەيدى قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگىنىڭ اعا تەرگەۋشىسى ەرداۋلەت جاقىپ.
كەلەسى كۇنى، ياعني 1- قاراشادا «قايىرىمدى بلوگەر» الەۋمەتتىك جەلىدە جۇرتتان تاياۋ شىعىستاعى سوعىستان زارداپ شەككەندەرگە ماتەريالدىق كومەك سۇراپ ۇندەۋ جاريالادى.
ءداستۇر بويىنشا جازبانىڭ استىندا بۇرىننان تانىس ForteBank ەسەپشوتى كورسەتىلدى. ءبىراق بۇل جولى پەريزات اقشانى اۋدارۋ ىڭعايلى بولۋ ءۇشىن ءوزىنىڭ جەكە Kaspi شوتىن جانە تەلەفون ءنومىرىن دە جاريالادى.
- 2023 -جىلدىڭ 1 -قاراشاسىنان باستاپ ونىڭ جەكە جانە قور شوتتارىنا كوپتەگەن قازاقستاندىق ازاماتتاردان اقشا تۇسە باستادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ەرداۋلەت جاقىپ.
2023 -جىلدىڭ 1 -قاراشاسىنان 2024 -جىلدىڭ 1 -ساۋىرىنە دەيىن پالەستينالىقتارعا كومەك رەتىندە 566 ميلليون 508 مىڭ 431 تەڭگە جينالدى. ءبىراق ونىڭ تەك 7 ميلليون 403 مىڭ تەڭگەسى عانا پالەستينا مەملەكەتى ەلشىلىگىنىڭ شوتىنا اۋدارىلعان.
مىنە، قىزىق وسى جەردەن باستالادى. Biz Birgemiz قورىنىڭ ەسەبىنەن ب ا ءا مەن مىسىرداعى قوناقۇيلەرگە، مەيرامحانالارعا، شوپينگكە تولەم جاسالدى، ال قور ەسەبىنە پالەستيناعا جاناشىرلىق بىلدىرگەن قازاقستاندىقتاردان اقشا تۇسە بەردى. قايىرىمدىلىقپەن اينالىساتىن Asar Ume قورى دا اكسياعا قاتىسىپ، پەريزاتتىڭ قورىنا 200 ميلليون تەڭگە اۋدارعان.
- تاڭعالارلىعى، سول كەزدە مۇنداي جاۋاپكەرشىلىكتى ەشكىم موينىنا العان جوق. بۇعان ەشكىم جۇيەلى تۇردە كىرىسە المادى. تەك پەريزات قانا مەن ىستەي الامىن، مەندە گۋمانيتارلىق كومەكتى جەتكىزۋ ارنالارى بار دەپ مالىمدەدى، - دەيدى اسحات نۇرماشيەۆ، Asar Ume قورىنىڭ پرەزيدەنتى ءارى نەگىزىن قالاۋشى.
كەيىن Asar Ume قورى پەريزات قايراتپەن حات الماسۋعا ءماجبۇر بولادى.
- ءبىز رەسمي تۇردە حاتتار جازدىق. ەسەپ بەرۋ مەرزىمى بۇزىلىپ جاتىر، سوتقا جۇگىنۋگە ءماجبۇر بولامىز دەپ ەسكەرتتىك. اقىرىندا ول كەيبىر قۇجاتتاردى ۇسىندى. ءبىراق تەرگەۋ باستالعاندا ولاردىڭ جالعان ەكەنى انىقتالدى، - دەيدى اسحات نۇرماشيەۆ.
تانىمال بلوگەرلەر ولجاس سادىق پەن نازيم ميسانوۆ تا گازا سەكتورىنداعى ايەلدەر مەن بالالارعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن 2023 -جىلدىڭ 22 -قازانىندا اقشا جيناۋدى باستاپ، ەكى اپتا ىشىندە ولار 83 ميلليون تەڭگە جيناعان. ءبىراق بۇل اقشانى يۋنيسەف ارقىلى اۋدارماق بولعاندا، پەريزات قايرات ولاردىڭ وزىنە حابارلاسادى.
- ادەتتەگىدەي، ءبارىن بىلەتىن ادامداي كەشكە حابارلاسىپ، ءوزىن Biz Birgemiz مەملەكەتتىك قورىنىڭ باسشىسىمىن دەپ تانىستىردى. شۇعىل ماسەلە بار ەكەنىن ايتىپ، كەزدەسۋگە شاقىردى. مەن كەلىستىم. كەزدەسۋ بارىسىندا ول «شەتەلدىك ۇيىمدارعا سەنۋگە بولمايتىنىن ايتىپ، ال ءبىزدىڭ قازاقستاندىق قور سەنىمدى ەكەنىن العا تارتتى، اراب قورلارىمەن تىكەلەي جۇمىس ىستەيمىز» دەگەن ەدى. ول كەزدە بۇل وتە سەنىمدى ەستىلدى، - دەيدى بلوگەر ولجاس سادىق.
2023 -جىلدىڭ 7 -قاراشاسىندا قازاقستاندىق بلوگەر ولجاس سادىق بارلىق جينالعان 83 ميلليون تەڭگەنى - ياعني Kaspi شوتىنداعى بار اقشاسىن - Biz Birgemiz قورىنىڭ رەكۆيزيتتەرىنە اۋدارادى. پەريزات قايراتپەن جاسالعان كەلىسىم تەك اۋىزشا بولدى. ال بەلسەندى بلوگەرلەر تولىق ەسەپ بەرۋدى تالاپ ەتكەن.
- مەندە بار اقشانىڭ ءبارىن، ءتىپتى ءوز جەكە قاراجاتىمدى دا قوستىم. سول كۇنى نە كەلەسى كۇنى پەريزات حابارلاسىپ، «ولجاس، ءبىز شۇعىل تۇردە ابۋ-دابيگە ۇشامىز» دەدى، - دەپ ەسكە الادى بلوگەر.
ەميراتقا جەتكەن سوڭ، ەرىكتىلەر Rixos اتتى قىمبات قوناقۇيگە ورنالاستى. ايتپاقشى، ساپاردىڭ بارلىق شىعىنىن پەريزات ءوز موينىنا العان. كەلەسى كۇنى بەلسەندىلەر دۋباي ماڭىنداعى قالاعا بارادى. وندا « قىزىل اي» قورى گۋمانيتارلىق كومەكتى قاپتاپ، وراۋمەن اينالىسىپ جاتقان ەدى. وسى كورىنىستەردىڭ ءبارى كامەراعا ءتۇسىرىلىپ، كەيىن بلوگەرلەر وزدەرىنىڭ Instagram پاراقشالارىندا ادەمى روليك تۇرىندە جاريالادى.
بارلىعى جۇمىسپەن اينالىسىپ، جاشىكتەر مەن ازىق-تۇلىكتەردى تاسىپ جۇرگەن. ەشكىمنىڭ دە ويىنا كەلمەگەنى - مۇنشاما كولەمدەگى تاۋاردى ءبىر كۇندە ساتىپ الۋ مۇمكىن ەمەس ەدى. ال بلوگەرلەر اۋدارعان 83 ميلليون تەڭگەنىڭ شىنىندا سول كومەكتى الۋعا جۇمسالعانى ەكىتالاي بولاتىن. ءبىراق ول ساتتە بەلسەندىلەر بۇعان ءمان بەرمەدى - ولاردىڭ نازارى الەۋمەتتىك جەلىگە سالىناتىن فوتو مەن ۆيدەودا ەدى.
- ءبارىمىز پەريزاتپەن بىرگە جۇردىك، ول «مىناۋ جينالعان زاتتار، مىناۋ گۋمانيتارلىق كومەك» دەپ كورسەتىپ وتىردى. ءبىراق قوراپتاردى اشقاندا، مۇلدە باسقا زاتتار بولدى. سول كەزدە مەن بالكىم، مەن تۇسىنبەي تۇرعان شىعارمىن دەپ ويلادىم. ءبىراق پەريزات وتە اشۋشاڭ ەدى. كىشكەنە سۇراق قويساڭ بولدى - ايقايلاپ، «سەن ەشتەڭە تۇسىنبەيسىڭ!» دەپ شىعا كەلەتىن. ناعىز ايقاي-شۋعا سالاتىن. ءبىر كەزدە شىنىمەن ءوزىڭ كۇماندانىپ قالاسىڭ: بالكىم، مەن ءىرى حالىقارالىق وپەراتسيالاردىڭ قالاي وتەتىنىن بىلمەيتىن شىعارمىن دەپ، - دەيدى ولجاس سادىق.
قازاقستانعا ورالعان سوڭ، ولجاس پەن نازيم بىرنەشە رەت پەريزاتتان قۇجاتتار مەن ەسەپ-قيساپتى تالاپ ەتكەن. ولار ءار تيىننىڭ ناقتى قايدا جۇمسالعانىن بىلگىسى كەلدى.
- مەن ەسەپتى، نومەنكلاتۋرانى، ساتىپ الۋ ءتىزىمىن كۇتتىم. ماعان جىبەرگەن اقشانىڭ قالاي جۇمسالعانى بويىنشا تولىق ەسەپ بەرۋى كەرەك ەدى، - دەدى بلوگەر.
الايدا، پەريزاتتان ەشقانداي ەسەپ تە، چەك تە، قۇجات تا بولمادى. سوندىقتان ولجاس سادىق سوتتا شىن مۇقتاجدارعا باعىتتاۋ ءۇشىن ءوزىنىڭ 83 ميلليون تەڭگەسىن قايتارۋدى تالاپ ەتتى. سونداي-اق سوت وتىرىسىندا ولجاس سادىق عايني الاشبايەۆاعا، ياعني پەريزاتتىڭ اناسىنا قاتىستى جازانى جەڭىلدەتۋدى سۇراپ، ونى ءۇيقاماقتا قالدىرۋدى ءوتىندى.
2023 -جىلدىڭ 11 -جەلتوقسانىندا پەريزات قايرات قايىرىمدىلىق اقشاسىن پايدالانىپ، Mercedes-Benz ماركالى كولىكتى 30 ميلليون 30 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ الىپ، ونى ءوز اتىنا تىركەيدى. قالعان سومانى ءوز جەكە Kaspi شوتىنا اۋدارادى. ال نەبارى ءۇش كۇننەن كەيىن، 14 جەلتوقساندا، پەريزات استاناداعى Sensata Plaza تۇرعىن ءۇي كەشەنىنەن 86 ميلليون تەڭگەگە پاتەر ساتىپ الادى. بۇل پاتەر اناسى عايني الاشبايەۆانىڭ اتىنا راسىمدەلگەن.
سۋ تاسقىنى جانە ميللياردتاعان اعىم: سەنىم سۋ استىندا
2024 -جىلدىڭ ناۋرىز-ءساۋىر ايلارىنداعى سۋ تاسقىنىن سوڭعى 80 جىلدا بولماعان اپات دەپ جازدى كوپتەگەن ب ا ق. مۇز بەن قاردىڭ ەرۋىنەن جايىق، توبىل، ەرتىس جانە ەمبى وزەندەرىندەگى سۋ دەڭگەيى كۇرت كوتەرىلىپ، كوپتەگەن ەلدى مەكەندى سۋ باستى.
ەل تۇرعىندارى بەلسەندى تۇردە قۇتقارۋ جۇمىستارىنا قاتىستى، زارداپ شەككەندەرگە كومەك بەرىپ، ۇيلەرىن قالپىنا كەلتىرۋگە اتسالىستى. سول كۇندەرى ەشكىم بەيجاي قالعان جوق. ءار قازاقستاندىق ءوز ازاماتتىق بورىشىم دەپ، قولدان كەلگەنشە كومەك كورسەتكىسى كەلدى.
كومەك كورسەتۋ پۋنكتتەرى وزدىگىنەن اشىلىپ جاتتى، ال الەۋمەتتىك جەلىلەردە اقشا جيناۋ باستامالارى كوبەيدى. 2024 -جىلدىڭ 31 -ناۋرىزىندا پەريزات قايرات Instagram جەلىسىندە تاسقىن بولعان وڭىرلەردەن ۆيدەو جاريالاپ، Biz Birgemiz قورىنىڭ كومەك كورسەتكەنىن ايتتى.
اعا تەرگەۋشى ەرداۋلەت جاقىپتىڭ ايتۋىنشا، ادامدار پەريزاتتىڭ جاريالاعان بەينەلەرىن كورىپ، ونىڭ راسىمەن زارداپ شەككەندەرگە كومەكتەسىپ جۇرگەنىنە سەنگەن. بۇل سەنىم ادامداردى اقشالاي كومەك جىبەرۋگە يتەرمەلەدى.
- ول شىنىمەن دە اپات ايماقتارىنا بارىپ، ۆيدەو ءتۇسىرىپ، كەيىن ونى الەۋمەتتىك جەلىگە جۇكتەيتىن. ءبىزدىڭ ازاماتتار وسى بەينەلەرگە سەنىپ، وزدەرىنىڭ ازاماتتىق ۇستانىمىن ءبىلدىرىپ، شىن جۇرەكتەن كومەك جىبەردى، - دەيدى استانا قالاسى پروكۋرورىنىڭ اعا كومەكشىسى ارمان قىزىكەن.
1- ساۋىردە بلوگەر ءوز پاراقشاسىندا Kaspi بانكىنىڭ باسشىلىعى وزىمەن بايلانىسقا شىققانىن، ونىڭ جۇمىسىنىڭ اشىقتىعىنا كوز جەتكىزگەن سوڭ، قوعامدىق بىرلەستىكتىڭ شوتىنا 100 ميلليون تەڭگە اۋداردى دەپ جازبا جاريالاعان. الايدا بۇل اقپارات جالعان ەكەنى انىقتالدى. 2 -ساۋىردە پەريزات زارداپ شەككەن ازاماتتار ءۇشىن ەلدەگى بانك باسشىلارىنان نەسيەلەردى كەيىنگە شەگەرۋدى تالاپ ەتتى.
5 -ساۋىردە پەريزات قايرات ءوز Instagram پاراقشاسىندا حالىقتان اقشا جيناماۋعا شاقىردى. سونىمەن قاتار Jusan Bank وزىنە 300 ميلليون تەڭگە اۋداردى دەپ مالىمدەدى. بۇل وتە شەبەر جاسالعان ايلا ەدى. ويتكەنى ول اقشا سۇراعان جوق، قايتا حالىقتان جيناماۋعا شاقىردى. وسىلايشا، بەيبەرەكەت جينالىپ جاتقان قاراجاتتىڭ بارلىعى اقىرىندا ءوز شوتتارىنا شوعىرلاندى.
وسىلايشا، 2024 -جىلدىڭ 1- ساۋىرىنەن 15- قاراشاسىنا دەيىن Biz Birgemiz شوتىنا 2 ميلليارد 860 ميلليون 47 مىڭ 926 تەڭگە كولەمىندە قايىرىمدىلىق قارجى تۇسكەن. ونىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگى سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەن وڭىرلەرگە قۇتقارۋ قايىقتارىن، كيىز ۇيلەر، گەنەراتورلار، ازىق-تۇلىك جانە تەحنيكا ساتىپ الۋعا جۇمسالعان.
الايدا 1 ميلليارد 939 ميلليون 828 مىڭ تەڭگە جەكە ماقساتتارعا پايدالانىلعان. پەريزاتتىڭ بۇعان دەيىن دە جينالعان قارجىنى يەمدەنۋ تاجىريبەسى بولعانىمەن، مۇنداي ءىرى سومانى زاڭداستىرۋ وڭاي بولعان جوق. سول ءۇشىن كۇردەلى قارجىلىق سحەما جاسالدى. اتاپ ايتقاندا، قاراجات بىرنەشە قاباتقا ءبولىنىپ، ءارتۇرلى تۇلعالار ارقىلى اينالىمعا ەنگىزىلدى. ياعني، اقشانى قولما-قولعا اينالدىرا الاتىن جەكە كاسىپكەرلەر تارتىلدى.
- زاڭسىز جولمەن الىنعان قاراجاتتى زاڭداستىرۋ ءۇشىن پەريزات وزىنە باعىنىشتى، تۋىستارىنىڭ اتىنا تىركەلگەن جەكە كاسىپكەرلەرمەن جالعان كەلىسىمشارتتار جاساسقان. قاعاز جۇزىندە ول كەلىسىمدەر سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەندەرگە ازىق-تۇلىك پەن تۇرمىستىق تاۋارلار جەتكىزۋ تۋرالى بولعانىمەن، ءىس جۇزىندە ەشقانداي جەتكىزۋ جۇمىستارى بولماعان. اقشا سول كاسىپكەرلەردىڭ شوتىنا ءتۇسىپ، كەيىن قولما- قول الىنىپ، پەريزاتقا بەرىلىپ وتىرعان، - دەدى ە. جاقىپ.
بولشەكتەۋ سحەماسى ءساتتى جۇزەگە اسىپ، بانك جۇيەسىنىڭ اۆتوماتتى باقىلاۋىن اينالىپ ءوتتى. ويتكەنى ءار تولەمنىڭ سوماسى 20 مىڭ ا ە ك- تەن اسپايتىنداي ەتىپ ەسەپتەلگەن. سونىمەن بىرگە تولەم قۇجاتتارىنا جالعان مالىمەتتەر ەنگىزىلگەن.
4- مامىر 2024 -جىلى پەريزات 93 ميلليون تەڭگەگە استاناداعى Akbulak Riviera تۇرعىن ءۇي كەشەنىنەن پاتەر ساتىپ الىپ، وعان 123 ميلليون تەڭگەگە جوندەۋ جۇرگىزگەن. بارلىعى قولما-قول تولەنگەنى انىقتالدى.
27 -مامىردا ول تاعى ءبىر پاتەر مەن اۆتوتۇراق ورنىن Highvill Ishim Gold كەشەنىنەن 205 ميلليون تەڭگەگە ساتىپ العان. وعان قوسا، 1 -ماۋسىمدا «كوك- جايلاۋ-3» كەشەنىنەن 25,5 ميلليون تەڭگەگە تاعى ءبىر پاتەر راسىمدەگەن. ماۋسىم-شىلدە ايلارىندا پەريزات Lexus LX600 كولىگىن 80 ميلليون 212 مىڭ تەڭگە جانە Mercedes-Benz S450 كولىگىن 77 ميلليون 257 مىڭ 765 تەڭگەگە قولما-قول اقشامەن يەلەندى.
ودان كەيىن ول كوتتەدج قالاشىعىنان جەر تەلىمىن، تاعى ءبىر كولىك، سونداي-اق زەرگەرلىك بۇيىمدار، برەندتىك سومكە مەن اياق كيىمدەر ساتىپ الدى.
نەبارى جارتى جىلدىڭ ىشىندە بۇرىنعى بلوگەر ميلليونەردەن ميللياردەرگە اينالدى.
پەريزات قايراتتىڭ الداي الماعان جالعىز جۇيەسى - ءبىلىم بەرۋ سالاسى بولدى. سوتتاعى رەسمي انىقتاماعا سايكەس ول 2006 -جىلى مامىردا اقتاۋداعى № 10 مەكتەپتىڭ 9 سىنىبىن بىتىرگەن. سول جىلى ماڭعىستاۋ ونەر كوللەدجىنە «حور ديريجەرلىگى» ماماندىعىنا تۇسكەن. 2008 -جىلى 28 -قاڭتاردا الماتىداعى ەلەبەكوۆ اتىنداعى ەسترادا جانە سيرك كوللەدجىنە اۋىسىپ، «جەكە ءان سالۋ» ماماندىعى بويىنشا وقىعان، ءبىراق سول جىلدىڭ قازانىندا ءوز ەركىمەن كوللەدجدەن شىعىپ كەتكەن. سودان كەيىن پەريزاتتىڭ ءبىلىم الۋ جولىندا ۇزاق ءۇزىلىس بولعان. تەك 2024 -جىلدىڭ 23 -تامىزىندا ول «تۇران-استانا» ۋنيۆەرسيتەتىنە «ەسەپ جانە اۋديت» ماماندىعى بويىنشا 4-كۋرستان قايتا قابىلدانعان بولىپ شىعادى. ءبىراق 29 -تامىزدا ونىڭ رەسەيدە وقىعانى تۋرالى جالعان ديپلوم تاپسىرعانى انىقتالىپ، وقۋدان شىعارىلدى.
سوت جانە سەنىمنىڭ جوعالۋى
بۇل ءىستى بۇكىل قوعام باقىلاپ وتىردى.
- بىزگە پەريزات قايرات پەن ونىڭ اناسىن تەك سوت الدىندا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار، ءوز اقشاسىن ادال نيەتپەن بەرگەن ازاماتتار الدىندا دا كىنالى ەكەنىن دالەلدەۋ مىندەتى تۇردى. ولار وزدەرى الدانعانىن بىلمەستەن، ولاردىڭ ءسان-سالتاناتتى ءومىرىن قارجىلاندىرعان، - دەدى ا. قىزىكەن.
پەريزات قايرات پەن اناسى عايني الاشبايەۆاعا «الاياقتىق»، «الدىن الا ءسوز بايلاسۋ ارقىلى اقشانى زاڭداستىرۋ»، سونداي-اق «ءىرى كولەمدەگى اقشانى زاڭداستىرۋ» باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلدى. سوت ۇكىمىمەن پەريزات قايرات ورتاشا قاۋىپسىزدىك مەكەمەسىندە 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان جانە بارلىق مۇلكى تاركىلەنىپ، 10 جىل بويى قايىرىمدىلىقپەن اينالىسۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى. اناسى 7 جىلعا سوتتالىپ، سونداي-اق قايىرىمدىلىق قىزمەتىنە تىيىم سالىندى.
- ايىپتى تاراپ ءوز كىناسىن تولىق تا، جارتىلاي دا مويىنداعان جوق. كەرىسىنشە، بار كىنانى قۇقىقتىق تەحنيكالىق قاتەلىكتەرگە جاپتى. ءبىز ولاردىڭ ەشقانداي وكىنىشىن دە، شىنايى وكىنۋىن دە كورمەدىك، - دەدى مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى ا. قىزىكەن.
وسىلايشا، قازاقستاندا العاش رەت قايىرىمدىلىق اتىن جامىلىپ جينالعان قارجىنى ۇرلاۋعا بايلانىستى وسىنداي داۋلى سوت پروتسەسى ءوتتى. پەريزات قايرات ءىسى قىلمىستىق زاڭنامانىڭ كەيبىر باپتارىن قايتا قاراۋعا سەبەپ بولماق.
- استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى باس پروكۋراتۋراعا قىلمىستىق كودەكسكە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى قىزمەتتىك حات جولدادى. وندا جاڭا قىلمىستىق قۇرام قايىرىمدىلىق اتىن جامىلىپ جاسالعان الاياقتىق بابى ەنگىزىلسىن دەگەن ۇسىنىس بار، - دەپ اتاپ ءوتتى ا. قىزىكەن.
وكىنىشكە قاراي، پەريزاتتىڭ وقيعاسى تەك ونىڭ وتباسى مەن ءوزى قۇرعان قورعا عانا ەمەس، قايىرىمدىلىقتىڭ ءوزى تۋرالى تۇسىنىككە دە نۇقسان كەلتىردى.
ەندى ازاماتتار، بۇدان كەيىن كىمگە سەنۋگە بولادى؟ شىنىمەن كومەك كورسەتىپ جۇرگەندەر مەن پايدا كوزدەگەندەردى قالاي اجىراتامىز؟ دەگەن سۇراق قويا باستادى. سالدارىنان شىن مانىندە كومەككە مۇقتاج ادامدار اۋىر دەرتكە شالدىققان بالالاردىڭ اتا-انالارى، ەرىكتىلەر مەن شاعىن باستاماشىل توپتار زارداپ شەگىپ وتىر.
- حالىقتىڭ ۆولونتەرلەرگە سىن ايتۋىن تۇسىنەمىن. ءبىراق ءبارى ونداي ەمەس. بارلىق قورلار مەن ەرىكتىلەردى بىردەي قارالاۋعا بولمايدى. ۋاقىت وتە كەلە ءبارى ءوز ورنىنا كەلەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى ا. نۇرماشيەۆ.
پەريزات قايرات ءالى كۇنگە دەيىن كىناسىن مويىندامايدى. ءول وزىن ۇيىمداستىرۋ جۇمىسىن دۇرىس جۇرگىزە الماعان، ەسەپ-قيساپتى رەتتەي الماعان ادام رەتىندە كورسەتەدى. قورعاۋشىلارى دا وسى ۋاجگە سۇيەنىپ، ونىڭ قاساقانا ۇرلىق جاساۋ نيەتى بولماعانىن العا تارتقان.
بيىل قازاندا وتكەن اپەللياتسيالىق سوت ۇكىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى. وسىلايشا، ءبىرىنشى ساتىداعى سوت شەشىمى زاڭدى كۇشىنە ەندى.
بۇعان دەيىن قولدان جاسالعان حاتتامالار مەن «Biz Birgemiz» قورىنىڭ قۇپياسى جايلى جازعانبىز.
اۆتور
تاستان تويانوۆ