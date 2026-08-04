رۋمىنيا اتوم ەلەكتر ستانسيا جۇمىسىن ساقتاۋ ءۇشىن دۋنايداعى جارتاستى جاردى
استانا. kazinform - رۋمىنيا اسكەري كۇشتەرى دۋناي وزەنىندەگى جارتاستى جارىپ، چەرناۆودە اتوم ەلەكتر ستانسياسىنا كەلەتىن سۋ اعىنىن كوبەيتۋگە تىرىستى. مۇنداي شەشىم وزەن سۋىنىڭ كۇرت تايىزدانۋىنان كەيىن قابىلداندى.
سۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋى ستانسياداعى ەنەرگوبلوكتاردىڭ ءبىرىنىڭ تۇراقتى جۇمىسىنا قاۋىپ توندىرگەن، دەپ حابارلايدى Euronews.
رۋمىنيانىڭ اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى دۋناي ارناسىنداعى جارتاستى بۇزۋ ءۇشىن 180 كەلى جارىلعىش زات قولداندى. بۇل تۋرالى ەلدىڭ قورعانىس ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى رادۋ ميرۋتە مالىمدەدى.
وپەراتسياعا ساپەرلەر مەن سۇڭگۋىرلەردى قوسا العاندا 100-دەن استام مامان قاتىستى. جارىلىس الدىندا ولار جىنىستىڭ بەرىكتىگىن تەكسەرىپ، جۇمىس جۇرگىزىلەتىن اۋماقتى دايىنداۋ ءۇشىن بىرنەشە سىناق وتكىزگەن.
جارتاستى تەك ەكىنشى ارەكەتتە بۇزۋ مۇمكىن بولدى. رۋمىنيا اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى قولباسشىسىنىڭ ورىنباسارى مارچەل نەكۋلاەنىڭ ايتۋىنشا، العاشقى جارىلىس كۇتكەن ناتيجەنى بەرمەگەن، سەبەبى تاۋ جىنىسى الدىن الا ەسەپتەلگەننەن الدەقايدا بەرىك بولىپ شىققان.
جۇمىس اياقتالعاننان كەيىن بيلىك بالا تارماعىنان ەسكى دۋنايعا قاراي سۋ اعىنىنىڭ باعىتىن وزگەرتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل وزەن سۋىن جابدىقتاردى سالقىنداتۋ ءۇشىن پايدالاناتىن چەرناۆودە ا ە س- ىنە كەلەتىن سۋ كولەمىن ارتتىرۋى ءتيىس.
مۇنداي شۇعىل شارالار رەكوردتىق قۋاڭشىلىققا بايلانىستى قولعا الىندى. دۋنايداعى سۋ دەڭگەيى تاريحي مينيمۋمعا دەيىن تومەندەپ، بۇل كەمە قاتىناسىنا، تۋريزمگە، ونەركاسىپكە جانە ەۋروپانىڭ ءبىرقاتار ەلىندەگى ەنەرگەتيكا سالاسىنا كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر.
چەرناۆودە اتوم ەلەكتر ستانسياسى رۋمىنياداعى ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ شامامەن بەستەن ءبىر بولىگىن وندىرەدى. شىلدە ايىنىڭ سوڭىندا توقتاتىلعان ءبىرىنشى ەنەرگوبلوكتىڭ قۋاتى - 706,5 مۆت، ال جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتقان ەكىنشى ەنەرگوبلوكتىڭ قۋاتى — 704,8 مۆت.
ەسكە سالايىق، دۋناي وزەنىندەگى سۋ تارتىلعانىنا بايلانىستى ماجارستانداعى جالعىز اتوم ستانسياسى جۇمىسىن توقتاتتى.