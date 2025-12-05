ەرىكتىلەر قوعامداعى سەنىم مەن ىنتىماقتى نىعايتۋ ارقىلى ماڭىزدى ميسسيا اتقارىپ كەلەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى باس اسسامبلەياسىنىڭ ورنىقتى دامۋ ماقساتتارىنا وراي حالىقارالىق ەرىكتىلەر جىلىن جاريالاۋعا ارنالعان سەسسياسىنا جولداعان ۇندەۋى جاريالاندى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قازىرگىدەي الماعايىپ زاماندا ەرىكتىلەر ادام ءومىرىن ساقتاۋ، قيىندىققا دۋشار بولعان جاندارعا جاردەمدەسۋ، قوعامداعى سەنىم مەن ىنتىماقتى نىعايتۋ ارقىلى اسا ماڭىزدى ميسسيا اتقارىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
- جوعارى مارتەبەلى! قۇرمەتتى دەلەگاتتار! ورنىقتى دامۋ ماقساتتارىنا ساي حالىقارالىق ەرىكتىلەر جىلىن جاريالاۋعا ارنالعان القالى جيىندا ءسوز سويلەۋ - مەن ءۇشىن زور مارتەبە. بۇل ايتۋلى ۋاقيعا ەرىكتىلەردىڭ ءرولىن كۇشەيتۋگە، ولاردىڭ ۇلتتىق جانە جاھاندىق پروگرەسكە قوساتىن ۇلەسىن ەسەلەۋگە باعىتتالعان ورتاق ۇمتىلىسىمىزدى كورسەتەدى. قازاقستان حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن تىعىز ىنتىماقتاستىق جاساي وتىرىپ، وسى باستامانى كوتەردى. ەرىكتىلەر قوزعالىسى ورنىقتى دامۋ ماقساتتارىنا جەتۋ جولىنداعى ازاماتتىق بەلسەندىلىك پەن پروگرەسكە ىقپال ەتەتىن ىزگى امالدىڭ جاسامپازدىق قۋاتىنا اينالارىنا كامىل سەنەمىز. قازىرگىدەي الماعايىپ زاماندا ەرىكتىلەر ادام ءومىرىن ساقتاۋ، قيىندىققا دۋشار بولعان جاندارعا جاردەمدەسۋ، قوعامداعى سەنىم مەن ىنتىماقتى نىعايتۋ ارقىلى اسا ماڭىزدى ميسسيا اتقارىپ كەلەدى. بۇۇ ەرىكتىلەر باعدارلاماسى دۇنيە ءجۇزىنىڭ ءار قيىرىندا قىزمەت ەتەدى. الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندەگى ادامداردى ءبىر ماقساتقا جۇمىلدىرادى. جەر- جاھانداعى ميلليونداعان ادام ۇيىمنان بولەك تە ۆولونتەرلىك قىزمەتكە اتسالىسادى، - دەدى توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن - ەرىكتىلەر كۇنى. وسىعان دەيىن ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ەرىكتىلەردى مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «التىن ساپا» جانە «پارىز» بايقاۋلارىنا قاتىسقان كاسىپكەرلەردىڭ بارلىعىنا العىس ايتىپ، لاۋرەاتتاردى ماراپاتتاعانىن جازعان ەدىك.