ەرىكتى قونىس اۋدارۋ باعدارلاماسىنا قاتىسۋشىلار ءتىزىمى كەڭەيتىلەدى
استانا. KAZINFORM - شارۋا قوجالىقتارىنىڭ باسشىلارى ەرىكتى قونىس اۋدارۋ باعدارلاماسىنا قاتىسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى.
مۇنداي جاڭاشىلدىق ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ «جۇمىس كۇشىنىڭ موبيلدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن ادامداردىڭ ەرىكتى تۇردە قونىس اۋدارۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى» بۇيرىق جوباسىندا كوزدەلگەن.
قۇجات 2026-جىلعى 7-شىلدەدەگى «الەۋمەتتىك زاڭنامانى جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭىنا سايكەس نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى قولدانىسقا كەلتىرۋ ماقساتىندا ازىرلەنگەن.
وندا ماتەريالدىق كومەك كورسەتۋ تەتىگىن جەتىلدىرۋ، سۇرانىسقا يە ماماندار مەن شارۋا قوجالىقتارىنىڭ باسشىلارىن قوسۋ ارقىلى باعدارلاماعا قاتىسۋشىلاردىڭ اياسىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق قولدانىلاتىن تەرمينولوگيانى وزەكتەندىرۋ جانە قولدانىستاعى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەر مەن زاڭنامانىڭ جاڭا نورمالارى اراسىنداعى الشاقتىقتاردى جويۋ قاراستىرىلعان.
- جوبانى ىسكە اسىرۋدىڭ كۇتىلەتىن ناتيجەلەرى: مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىن ۇسىنۋدىڭ ءبىرىڭعاي ءتارتىبىن قامتاماسىز ەتۋ، سۇرانىسقا يە ماماندار مەن شارۋا قوجالىقتارىنىڭ باسشىلارىنىڭ باعدارلاماعا قاتىسۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق جۇمىس كۇشىنە قاجەتتىلىگى بار وڭىرلەرگە ەڭبەك رەسۋرستارىن تارتۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، - دەپ اتاپ وتەدى ۆەدومستۆودان.
نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتى جوباسى 19-قىركۇيەككە دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، ەرىكتى تۇردە قونىس اۋدارۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارى migration.enbek.kz پورتالىنداعى ينتەراكتيۆتى كارتانى پايدالانا الادى.