چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچتىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى
استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچتى قارسى الۋ ءراسىمى باستالدى.
چەرنوگوريا پرەزيدەنتى قازاقستانعا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كەلدى. ياكوۆ ءميلاتوۆيچتىڭ رەسمي ساپارى 18-20-ماۋسىم كۇندەرىنە جوسپارلانعان.
بۇگىن تاراپتار جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساياسي ديالوگتى نىعايتۋ، سونداي-اق ساۋدا- ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.