KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچتىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى

    استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچتى قارسى الۋ ءراسىمى باستالدى.

    LIVE: Montenegro President on official visit in Astana
    Photo credit: Video screenshot

    چەرنوگوريا پرەزيدەنتى قازاقستانعا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كەلدى. ياكوۆ ءميلاتوۆيچتىڭ رەسمي ساپارى 18-20-ماۋسىم كۇندەرىنە جوسپارلانعان.

    بۇگىن تاراپتار جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساياسي ديالوگتى نىعايتۋ، سونداي-اق ساۋدا- ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.

    سىرتقى ساياسات بيلىك جانە ساياسات
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور