چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى
استانا. قازاقپارات - 18-20-ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستانعا رەسمي ساپارلايدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- 19-ماۋسىمدا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساياسي ديالوگتى نىعايتۋ، سونداي-اق ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن چەرنوگوريا قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن ۋاقىتشا ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزگەنىن جازعانبىز.