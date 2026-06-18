KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى

    استانا. قازاقپارات - 18-20-ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستانعا رەسمي ساپارلايدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Президент Черногории Яков Милатович
    Фото: cordmagazine.com

    - 19-ماۋسىمدا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساياسي ديالوگتى نىعايتۋ، سونداي-اق ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇعان دەيىن چەرنوگوريا قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن ۋاقىتشا ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزگەنىن جازعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور