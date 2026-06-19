چەرنوگوريا پرەزيدەنتى مەن ولجاس بەكتەنوۆ ءبىرقاتار ماسەلەنى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ پەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستان مەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتتەرىنىڭ كەلىسسوزدەرى ناتيجەسىندە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرىن قارادى.
بۇل تۋرالى ق ر ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بۇگىن ءسىز قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن مازمۇندى ءارى سىندارلى كەلىسسوزدەر جۇرگىزدىڭىز. ءسىزدىڭ ساپارىڭىز قازاقستان مەن چەرنوگوريا اراسىنداعى قاتىناستاردىڭ جاڭا كەزەڭىن اشاتىنىنا سەنىمدىمىن. قازاقستان ۇكىمەتى جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن بارلىق ۋاعدالاستىقتىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىن باقىلاۋىنا الادى، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-مينيستر.
ەكىجاقتى تاۋار اينالىمىنىڭ قازىرگى دەڭگەيى ىنتىماقتاستىقتىڭ الەۋەتىن تولىق اشا الماي وتىرعانى اتالىپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ ەلدەردىڭ ۇكىمەتتەرى ارامىزداعى قارىم-قاتىناستى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن ىرگەلى قۇقىقتىق نەگىز بولاتىن ءبىرقاتار ەكىجاقتى كەلىسىم جوبالارىن ازىرلەپ جاتىر. بۇل جەردە اڭگىمە ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق، ادىلەت سالاسىنداعى ارىپتەستىك، سونداي-اق سيفرلاندىرۋ سالاسىنا قاتىستى ءوزارا ءىس-قيمىل تۇرعىسىنداعى كەلىسىمدەر تۋرالى بولىپ وتىر. ءبىز قازاقستاننىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسيا سالاسىنداعى جەتىستىكتەرىن جوعارى باعالايمىز، ءارى ءسىزدىڭ ەلدىڭ وسى باعىتتاعى قۇندى تاجىريبەسىن قابىلداي الامىز دەپ سانايمىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ.
ەكى ەلدىڭ پرەزيدەنتتەرى بەلگىلەگەن مىندەتتەر اياسىندا ساۋدا، كولىك جانە لوگيستيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، سيفرلىق تەحنولوگيالار، تۋريزم، ءبىلىم بەرۋ سالالارىنداعى پەرسپەكتيۆالى جوبالارعا نازار اۋدارىلدى.
اگروونەركاسىپ كەشەنىندە قازاقستاننىڭ چەرنوگوريا نارىعىنا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن، ونىڭ ىشىندە ۇن، ءبيداي، مايلى داقىلدار مەن تەرەڭ وڭدەلگەن ونىمدەردى ەكسپورتتاۋعا دايىن ەكەندىگى اتالىپ ءوتتى. سونداي-اق اۋىل شارۋاشىلىعى عىلىمىن، تۇقىم شارۋاشىلىعىن، بيوتەحنولوگيالاردى، مال شارۋاشىلىعى مەن اۋىل شارۋاشىلىعىن جۇرگىزۋدىڭ وزگە دە ورنىقتى ادىستەرىن دامىتۋ سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
كولىك-لوگيستيكا سالاسىندا قازاقستاننىڭ ەۋروپا مەن ازيا اراسىنداعى باستى ترانزيتتىك كوپىر رەتىندەگى ءرولى اتالدى. ترانسكاسپيي حالىقارالىق كولىك باعىتى بويىنشا تاسىمالداۋ كولەمى وتكەن جىلى 36 پايىزدان استام ءوسىپ، 77 مىڭ ج ف ە كونتەينەرىنە جەتتى. چەرنوگوريانىڭ ستراتەگيالىق تۇرعىدان ءتيىمدى ورنالاسۋىن جانە ونىڭ ادرياتيكالىق تەڭىزگە قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە قانشالىقتى ۇلەس قوساتىنىن ەسكەرە وتىرىپ، كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلار ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋدىڭ كەڭ مۇمكىندىكتەرى بارىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار ت ح ك ب- نىڭ قۋاتىن بار پورتىمەن جۇپتاستىرۋ جايى تالقىلاندى. بۇل وڭتۇستىك جانە ورتالىق ەۋروپاعا جاڭا مۋلتيمودالدى ءدالىز قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆالارىنا نازار اۋدارىلدى. قازاقستان مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى تسيفرلاندىرۋ بويىنشا الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ قاتارىنا كىرەدى، ولاردىڭ 90 پايىزدان استامى بۇگىندە ونلاين رەجيمدە قولجەتىمدى. بۇل باعىتتا بىرلەسكەن GovTech جانە ج ي- باستامالارىن قۇرۋ ارقىلى سيفرلىق ترانسفورماتسيا، ج ي، مەملەكەتتىك باسقارۋ مەن يننوۆاتسيالار سالاسىنداعى ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋ بويىنشا ەلەۋلى الەۋەت بار.
ولجاس بەكتەنوۆ چەرنوگوريا دەلەگاتسياسىنا ەلدەگى قالىپتاسقان ينۆەستيتسيالىق كليمات تۋرالى اقپارات بەردى. نەگىزگى شارالاردىڭ قاتارىندا 2030-جىلعا دەيىنگى ينۆەستيتسيالىق ساياسات تۇجىرىمداماسىن جاڭارتۋ، ينۆەستيتسيالىق شتابتىڭ جۇمىسى جانە باس پروكۋراتۋرا جانىنداعى سالالىق كوميتەت قىزمەتى شەڭبەرىندە ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى كۇشەيتۋ، شەتەلدىك ينۆەستورلار مەن جوعارى بىلىكتى ماماندار ءۇشىن «Altyn Visa» جاڭا ارنايى ۆيزالىق رەجيمىن ەنگىزۋ بار.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەتتىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ءىس جۇزىنە اسىرۋعا تولىق دايىن ەكەنىن راستادى.
ايتا كەتەيىك، چەرنوگوريا قازاقستاننىڭ تسيفرلاندىرۋ سالاسىنداعى وزىق تاجىريبەسىن ۇيرەنۋگە نيەتتى.