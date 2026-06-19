چەرنوگوريا پرەزيدەنتى قازاقستانعا Air Astana رەيسىمەن ۇشىپ كەلدى
استانا. KAZINFORM - چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستانداعى رەسمي ساپارىنا Air Astana ۇلتتىق اۋە تاسىمالداۋشى رەيسىمەن كەلدى.
- مەن بۇگىن Air Astana رەيسىمەن ۇشىپ كەلدىم. بۇل ارقىلى ءبىزدىڭ ەكى ەلگە دە Air Astana قازاقستاننىڭ ۇلتتىق اۋە كومپانياسى ەكەنىن جانە چەرنوگوريانى استانا مەن الماتى قالالارىمەن تىكەلەي بايلانىستىراتىنىن ايتقىم كەلدى. سوڭعى جىلدارى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ چەرنوگورياعا كەلۋگە قىزىعۋشىلىعى ارتقانىن بايقاپ وتىرمىز، - دەدى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستان پرەزيدەنتىمەن كەڭەيتىلگەن فورماتتاعى كەزدەسۋدە.
سونداي-اق يا. ميلاتوۆيچ قازاقستان - چەرنوگوريا ۆيزاسىز رەجيمدى ساقتاپ وتىرعان ساناۋلى ەلدەردىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستانعا دەگەن بەرىك ۇستانىمىمىزدى كورسەتۋ ءۇشىن ايتا كەتەيىن: قازاقستان - ءبىز ۆيزاسىز رەجيمدى ءالى دە ساقتاپ وتىرعان وتە از ەلدەردىڭ ءبىرى. بۇل رەجيم ەۋروپالىق وداقتىڭ ۆيزالىق جۇيەسىمەن تولىق ۇيلەستىرىلمەگەن. ءبىز قازىر ەۋروپا وداعىنا مۇشە بولۋ ۇدەرىسىنىڭ سوڭعى كەزەڭىندەمىز. 2028-جىلى وداقتىڭ تولىق مۇشەسى بولامىز دەپ ۇمىتتەنەمىز. بۇل چەرنوگوريا مەن قازاقستان اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى نىعايتاتىن تاعى ءبىر الاڭ بولماق، - دەدى چەرنوگوريا پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، 18-20-ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستانعا رەسمي ساپارلايتىنىن جازعان ەدىك.
تاۋەلسىزدىك سارايىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچتى قارسى الدى.
تاراپتار جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساياسي ديالوگتى نىعايتۋ، سونداي-اق ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن چەرنوگوريا قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن ۋاقىتشا ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزدى.