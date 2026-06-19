چەرنوگوريا قازاقستاننىڭ سيفرلاندىرۋ سالاسىنداعى وزىق تاجىريبەسىن ۇيرەنۋگە نيەتتى
استانا. KAZINFORM - چەرنوگوريا قازاقستاننىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسيا سالاسىنداعى تاجىريبەسىن زەردەلەۋگە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر.
بۇل تۋرالى چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوزدە مالىمدەدى.
كەڭەيتىلگەن كەلىسسوزدەر ناتيجەسىندە قوس تاراپ ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويۋدى جوسپارلاپ وتىر. ولاردىڭ قاتارىندا تۋريزم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم، سونداي-اق ەكى قوعامدىق تەلەراديو حابار تاراتۋشى ۇيىم اراسىنداعى كەلىسىم بار.
سونىمەن بىرگە، چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ەكى ەلدىڭ ۇكىمەتتەرى الداعى ۋاقىتتا جاسالاتىن بىرنەشە ەكىجاقتى كەلىسىمدەر جونىندە ۋاعدالاسقانىن حابارلادى. ولاردىڭ ىشىندە ادىلەت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم، ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم، سونداي-اق سيفرلىق ترانسفورماتسياعا جاۋاپتى مينيسترلىكتەر اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل جونىندەگى كەلىسىم بار.
- بۇل سالادا قازاقستان وڭىردەگى كوشباسشى ەلدەردىڭ ءبىرى سانالادى. ءبىز قازاقستاننىڭ سيفرلاندىرۋ باعىتىنداعى مول تاجىريبەسى مەن وزىق شەشىمدەرىنەن ۇيرەنە الاتىنىمىزعا سەنىمدىمىن، - دەدى ياكوۆ ميلاتوۆيچ.
سونىمەن بىرگە، يا. ميلاتوۆيچ ءوزىنىڭ رەسمي ساپارى ەكى دوستاس مەملەكەت اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭىن اشاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، 18-20-ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستانعا رەسمي ساپارلايتىنىن جازعان ەدىك.
تاۋەلسىزدىك سارايىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچتى قارسى الدى.
تاراپتار جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساياسي ديالوگتى نىعايتۋ، سونداي-اق ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن چەرنوگوريا قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن ۋاقىتشا ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزدى.