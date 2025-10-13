ەۋرووداق قىرعىزستانعا «قامبار- اتا-1 سۋ ەلەكتر ستانسياسىنىڭ» قۇرىلىسىنا 1 ميلليارد دوللار بولەدى
بىشكەك. KAZINFORM - ەۋروپالىق ينۆەستيتسيالىق بانك پەن ەۋروپا قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى قىرعىزستانعا «قامبار- اتا-1» گەس قۇرىلىسىنا ءارقايسىسى 500 ميلليون دوللاردان بولەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىزستاننىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بريۋسسەلدە وتكەن Global Gateway فورۋمىندا قازاقستان، قىرعىزستان جانە وزبەكستاننىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلەرى حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ باسشىلارىمەن بىرگە «قامبار- اتا-1» سۋ ەلەكتر ستانساسى جوباسىنىڭ بارىسىن تالقىلادى.
كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا ەۋرووداق قىرعىزستان، قازاقستان جانە وزبەكستانمەن جالپى سوماسى 2,4 ميلليارد دوللار بولاتىن جوبانى قارجىلاندىرۋ تۋرالى ەكىجاقتى كەلىسىمگە قول قويدى، ونىڭ 1 ميللياردى قىرعىزستانعا بولىنەدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مەن ەۋروپالىق ينۆەستيتسيالىق بانك اراسىندا «قامبار- اتا گەس-1» جوباسىن 500 ميلليون دوللارعا دەيىنگى سوماعا قارجىلاندىرۋ تۋرالى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. سونداي-اق قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مەن ەۋروپالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى اراسىندا جوبانى 500 ميلليون دوللارعا دەيىنگى سوماعا قارجىلاندىرۋدى كوزدەيتىن ەكىنشى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
بۇعان دەيىن بريۋسسەلدە ورتالىق ازيانىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋ جانە سۋ رەسۋرستارىن ءوزارا ءتيىمدى پايدالانۋ ماقساتىنداعى ماڭىزدى ايماقتىق باستاما - قامبار-اتا گەس-1 جوباسىن دايىنداۋ ماسەلەلەرى جونىندە مينيسترلەردىڭ ءۇشىنشى دوڭگەلەك ۇستەل وتىرىسى وتكەنىن جازعان ەدىك.