ەۋرووداق قورعانىسىن كۇشەيتەدى
استانا. قازاقپارات - الەم سۋعا عانا زارىعىپ وتىرعان جوق. سۋ ءۇشىن دە، جەر ءۇشىن دە تالاس-تارتىس، كۇرەس توقتاماق ەمەس. دوڭگەلەگەن دۇنيەنىڭ ءبىر بۇرىشىندا ءبىر ەل قىسقى ازىعىن قامداپ جاتىر. ەندى بىرەۋ وتىنىن ازىرلەپ الەك. ال ەۋروپا قورعانىس بيۋدجەتىن رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكىزدى.
بيىل شىعىن كولەمى بىلتىرعىمەن سالىستىرعاندا 10 پايىزعا ارتىق. ماقسات رەسەيگە قارسى تۇرىپ، وداقتاستارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋ.
بيىل ەۋرووداقتىڭ قورعانىس شىعىندارى 381 ميلليارد ەۋروعا جەتىپ، رەكورد جاڭارتىلىپ وتىر. ۇيىمعا مۇشە 27 مەملەكەت رەسەيگە قارسى تۇرۋ ءۇشىن وسىنداي قادامعا بارۋعا ءماجبۇر. وداق قورعانىسقا بولىنەتىن قارجىنى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ قىسىمىنان كەيىن عانا 10 پايىزعا ءوسىردى. ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ ءتورايىمى رەسەيمەن شەكارالاس كارى قۇرلىق ەلدەرىنە ءتورت كۇندىك ىسساپارمەن بارىپ، 2028- 34 -جىلدارعا ارنالعان بيۋدجەتتە كوشى-قون جانە شەكارانى باقىلاۋعا باعىتتالعان شىعىن كولەمى 3 ەسەگە ارتتىرۋ ۇسىنىلعانىن ايتتى.
ۋرسۋلا فون دەر ليايەن، ەۋروپالىق كوميسسيا ءتورايىمى:
- رەسەي جانە بەلارۋسپەن ورتاق شەكاراسى بار مەملەكەتتەرگە قوسىمشا قارجى بولىنەدى. سەبەبى ەۋروپانىڭ شەكارالارى - ورتاق جاۋاپكەرشىلىك. ءبىز اسكەري ۇتقىرلىقتى ون ەسەگە، قورعانىسقا باعىتتالعان جالپى ينۆەستيتسيا كولەمىن بەس ەسەگە ارتتىرۋدى ۇسىندىق.
ەۋروپالىق كوميسسيا حابارلاعانداي، 150 ميلليارد ەۋرو كولەمىندەگى نەسيەلىك باعدارلامانى بارلىعى قولداپ وتىر. ول - ۇيىمعا مۇشە ەلدەردىڭ قورعانىس شىعىندارىن ارتتىرۋعا باعىتتالادى. 27 مەملەكەتتىڭ 19-ى قازىردىڭ وزىندە قارجى الۋ ءۇشىن ءوتىنىم بەرىپ قويعان. SAFE جوباسى ۇيىمعا مۇشە ەلدەرگە ەۋرووداقتىڭ ورتالىق بيۋدجەتىنەن كەپىلدەندىرىلگەن ارزان نەسيە الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
گيتاناس ناۋسەدا، ليتۆا پرەزيدەنتى:
- ليتۆا وسى قارجىلىق قۇرالدان 8 ميلليارد ەۋرو سۇرادى. ونىڭ 7 ميللياردى ءبىزدىڭ ۇلتتىق اسكەري بولىمشەمىزدى قۇرۋ مەن دامىتۋعا جۇمسالادى. شامامەن 1 ميلليارد ەۋرو شەكارامىزدى، اتاپ ايتقاندا پولشامەن بىرلەسىپ بالتىق قورعانىس جەلىسىن سالۋ ءارى نىعايتۋعا باعىتتالادى.
پرەزيدەنت دونالد ترامپ ۇيىمنىڭ ءوز اسكەرىنە ۇزاق ۋاقىت بويى ماردىمدى قارجى بولمەي كەلگەنىن ءجيى سىنعا العان ەدى. ونىڭ بيلىككە قايتا ورالۋى عانا ەۋروپاعا جاڭا سەرپىن بەردى. بيىل شىلدە ايىنداعى سامميتتە ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ناتو- داعى وداقتاستارىنا قويعان تالابىنان كەيىن ەۋروپا قورعانىس شىعىندارىن جالپى ىشكى ءونىمىنىڭ 5 پايىزىنا دەيىن جەتكىزۋگە ۋادە بەردى. بۇل سومانىڭ ىشىنە: نەگىزگى قورعانىسقا 3,5 پايىز، ال ينفراقۇرىلىم مەن كيبەرقاۋىپسىزدىك سياقتى كەڭ اۋقىمدى سالالارعا 1,5 پايىز كولەمىندەگى شىعىندار كىرەدى.
24.kz