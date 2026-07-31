ەۋرووداق ساتىلماي قالعان كيىمدەر مەن اياق كيىمدەردى جويۋعا تىيىم سالدى
استانا. قازاقپارات - وسى ايدان باستاپ ەۋرووداق ءىرى ءوندىرۋشى كومپانيالارعا ساتىلماي قالعان كيىمدەرىن، اياق كيىم جانە اكسەسسۋارلارىن جويۋعا تىيىم سالدى. جاڭا ەرەجە تاۋارلاردىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن ۇزارتۋعا جانە قالدىق كولەمىن ازايتۋعا باعىتتالىپ وتىر.
ال 2030 -جىلدىڭ شىلدەسىنەن باستاپ بۇل تالاپ ورتا بيزنەسكە دە ورتاق بولادى. ءبىراق تىيىم بارلىق كومپانيالاردى قامتىپ، جىلدام ءسان يندۋسترياسىنىڭ قارقىنىن تەجەي الا ما؟
ادام شوشىرلىق سيفرلار: ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، الەمدە جىل سايىن 100-دەن 150 ميللياردقا دەيىن كولەمدە كيىم وندىرىلەدى. ءبىراق سول سۋ جاڭا زاتتاردىڭ ءبىر بولىگى قوقىسقا تاستالادى نەمەسە ورتەلەدى. كوپ اسقانعا، ءبىر توسقان. ەندى ەۋرووداق ىسىراپشىلدىققا شەكتەۋ قويىپ وتىر.
دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، ەۋروپادا ساتىلماي قالعان توقىما ونىمدەرىنىڭ 4-9 پايىزى تۇتىنۋشىعا جەتپەي جويىلادى. سونىڭ سالدارىنان اتموسفەراعا شامامەن 5,6 ميلليون توننا كومىرقىشقىل گازى بولىنەدى. ەندى جاڭا ەرەجەگە سايكەس، كومپانيالار وتپەي قالعان تاۋارلارىن ساتۋى، قايىرىمدىلىققا بەرۋى نەمەسە قايتا وڭدەۋى ءتيىس.
دجەسسيكا روسۆالل، ە و قورشاعان ورتا، سۋ رەسۋرستارىنىڭ تۇراقتىلىعى جانە باسەكەگە قابىلەتتى اينالمالى ەكونوميكا جونىندەگى كوميسسارى:
- توقىما ونەركاسىبى ەكولوگيالىق تالاپتارعا ساي جۇمىس ىستەۋگە العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ كوشىپ جاتىر. جاڭا شارالار كومپانيالارعا ارتىق ءونىم ءوندىرۋدى ازايتۋعا، ماتەريالداردى قايتا وڭدەۋگە جانە قالدىق كولەمىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ءبىراق بۇگىندە كوپشىلىكتىڭ كوكەيىندە: بۇل تالاپ بارلىق كومپانياعا بىردەي اسەر ەتە مە جانە جىلدام ءسان يندۋسترياسىن تەجەۋگە قاۋقارى جەتە مە دەگەن سۇراقتار ءجۇر. بەلگياداعى توقىما ونەركاسىبى قىزمەتكەرلەرىنىڭ قۇقىقتارىن ءارى ءسان يندۋسترياسىنىڭ تۇراقتى دامۋىن قولدايتىن كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىم ساراپشىلارىنىڭ پىكىرىنشە، ەۋروپا ازىرگە پروبلەمانىڭ تۇپكى سەبەپتەرىنەن گورى ونىڭ سالدارىمەن كۇرەسكە كوبىرەك كۇش سالىپ كەلەدى.
ساننا ابدەسسالەم، Achact ۇيىمىنىڭ ۇيلەستىرۋشىسى:
- بۇل ەرەجە سالانىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرىن دە شەشۋگە كومەكتەسسە دەيمىز. جاڭا باستاما ءونىم ءوندىرۋ كەزەڭى ساتىسىندا ەڭبەك جاعدايىن، كيىم-كەشەكتىڭ قانشا ۋاقىتقا جارايتىنىن، ونى قايتا پايدالانۋعا جانە جوندەۋگە بولاتىنىن ەسكەرۋى ءتيىس.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل تىيىم جىلدام ءساننىڭ قارقىنىن وزدىگىنەن باسەڭدەتە المايدى. ويتكەنى ەرەجە ساتىلماي قالعان تاۋارلارعا عانا قاتىستى بولعاندىقتان، ءوندىرىس كولەمى مەن ارزان كيىمگە سۇرانىستىڭ وسۋىنە شەكتەۋ قويمايدى. سوندىقتان ناتيجەگە جەتۋ ءۇشىن ءوندىرۋشى كومپانيالارعا باقىلاۋدى كۇشەيتۋ كەرەك. بۇدان بولەك، كيىمنىڭ ساپاسىن ارتتىرىپ، ونىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن ۇزارتۋ قاجەت دەگەندى ايتادى.
24.kz