ەۋرووداق 1-شىلدەدەن باستاپ ارزان تاۋارلارعا كەدەندىك باج ەنگىزەدى
استانا. قازاقپارات - شىلدەدەن باستاپ ەۋروپالىق وداقتا ە و- عا مۇشە ەمەس ەلدەردەن جەتكىزىلەتىن قۇنى 150 ەۋروعا دەيىنگى تاۋارلارعا ۋاقىتشا كەدەندىك باج سالىعى ەنگىزىلەدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
جاڭا ءتارتىپ نەگىزىنەن شەتەلدىك ينتەرنەت-دۇكەندەر ارقىلى ساتىپ الىناتىن كيىم-كەشەك، ويىنشىق، ەلەكترونيكا جانە وزگە دە تۇتىنۋ تاۋارلارىنا قاتىستى. كەدەندىك باج ءاربىر تاۋارعا ەمەس، ونىڭ كەدەندىك جىكتەلىمىنە سايكەس ءاربىر تاۋار ساناتىنا ەسەپتەلەدى. ءار سانات ءۇشىن تولەم مولشەرى - 3 ەۋرو. ماسەلەن، ەگەر ساتىپ الۋشى بەس فۋتبولكاعا تاپسىرىس بەرسە، ولاردىڭ بارلىعى ءبىر ساناتقا جاتاتىندىقتان 3 ەۋرو كولەمىندە ءبىر عانا باج سالىعى الىنادى. ال تاپسىرىس قۇرامىندا ءۇش فۋتبولكا مەن قولساعات بولسا، ولار ەكى ءتۇرلى ساناتقا كىرەتىندىكتەن تولەنەتىن باج سالىعى 6 ەۋرونى قۇرايدى.
تاۋاردى دەكلاراتسيالاۋ جانە كەدەندىك راسىمدەۋ كەزىندە باج سالىعىن تولەۋ مىندەتى ساتۋشىعا نەمەسە يمپورتتاۋشىعا جۇكتەلەدى. ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ مالىمەتىنشە، ەۋرووداق اۋماعىنا كۇن سايىن قۇنى تومەن ميلليونداعان سالەمدەمە جەتكىزىلەدى. ولاردىڭ ءبىر بولىگىندە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا سايكەس كەلمەيتىن ونىمدەر كەزدەسەدى. سونداي-اق كەيبىر جونەلتۋشىلەر كەدەندىك تولەمنەن جالتارۋ ءۇشىن تاۋاردىڭ قۇنىن تومەندەتىپ كورسەتەدى نەمەسە دەكلاراتسيانى دۇرىس راسىمدەمەيدى. ەۋروكوميسسيا جاڭا شارا ەۋروپاداعى كاسىپكەرلەر ءۇشىن ءادىل باسەكەلەستىك ورتاسىن قالىپتاستىرۋعا، تۇتىنۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە، كەدەندىك الاياقتىقتىڭ الدىن الۋعا جانە جاپپاي حالىقارالىق جۇك تاسىمالىنىڭ قورشاعان ورتاعا اسەرىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ ەسەپتەيدى.
بۇدان بولەك، ەۋروپالىق وداق كەدەن جۇيەسىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر. بۇل ەۋروپالىق نارىقتا جۇمىس ىستەيتىن بارلىق كومپانيا ءۇشىن تەڭ جاعداي جاساپ، ونىمدەردىڭ قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا تولىق سايكەس كەلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
24.kz