«روساتوم» كورپوراتسياسى ۇلى بريتانيا ەنگىزگەن سانكسيالارعا بايلانىستى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيا «روساتومنىڭ» ءۇش قۇرىلىمى مەن ەكى توپ-مەنەدجەرىنە قاتىستى شەكتەۋ شارالارىن جاريالاعانى بەلگىلى بولعان.
«روساتوم» باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كومپانيا كەز كەلگەن ءبىرجاقتى شەكتەۋلەردى حالىقارالىق قۇقىق تۇرعىسىنان زاڭسىز دەپ سانايدى.
- بەيبىت اتوم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ باسىم باعىتى - قاۋىپسىزدىك. مۇنداي شارالار وسى نەگىزگى قاعيداتقا كەرى اسەرىن تيگىزەدى، - دەلىنگەن كورپوراتسيانىڭ تۇسىندىرمەسىندە.
سونداي-اق كومپانيا اتوم ەنەرگەتيكاسى سالاسىندا الەمدىك كوشباسشى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- «روساتوم» اتوم ەنەرگەتيكاسى سالاسىنداعى ءسوزسىز الەمدىك كوشباسشى جانە جەكەلەگەن مەملەكەتتەردىڭ ءبىرجاقتى ءارى لەگيتيمدى ەمەس شەشىمدەرى بۇل مارتەبەگە نۇقسان كەلتىرە المايدى. مەملەكەتتىك كورپوراتسيا شەتەلدەگى بارلىق جوبالارى بويىنشا مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى. شەتەلدە اتوم ەلەكتر ستانسيالارىن سالۋ بويىنشا الەمدە ءبىرىنشى ورىندامىز، نارىقتاعى ۇلەسىمىز - %90. سونداي-اق يادرولىق وتىن ونىمدەرى نارىعىنىڭ نەگىزگى قاتىسۋشىسىمىز، - دەپ مالىمدەدى حولدينگ.
سونىمەن قاتار اتالعان كورپوراتسيا شەتەلدەگى بارلىق جوبالار بويىنشا مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋدى جالعاستىرىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
- سەرىكتەستەرمەن بىرلەسىپ يادرولىق مەديتسينا جانە باسقا دا جوعارى تەحنولوگيالىق سالالاردا جوبالاردى ىسكە اسىرىپ جاتىرمىز، 60-تان استام ەلمەن ىنتىماقتاستىق ورناتقانبىز جانە ولار ءۇشىن سەنىمدى ارىپتەس بولىپ قالا بەرەمىز، - دەپ تولىقتىردى باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇعان دەيىن وزبەكستاننىڭ جيزاق وبلىسىنا قاراستى فاريش اۋدانىندا وتكەن قوعامدىق تىڭداۋ اياسىندا «روساتوم» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ وكىلدەرى ىقتيمال سانكسيالاردىڭ اسەرى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرگەن ەدى.
سونىمەن قاتار قازاقستاندا اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىك پەن «روساتوم» ا ە س سالۋ جونىندەگى جول كارتاسىن بەكىتكەن ەدى.
اۆتور
تاستان تويانوۆ