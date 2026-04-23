«روس اتوم» الەمدە ءبىرىنشى بولىپ ا ە س رەاكتورىنداعى راديواكتيۆتى قالدىقتاردى جاعىپ جىبەردى
استانا. KAZINFORM - «روس اتوم» رەاكتورلارداعى پايدالانىلعان يادرولىق وتىن قۇرامىنداعى قاۋىپتى ەلەمەنتتەردى «قايتالاپ جاعۋ» بويىنشا الەمدەگى العاشقى باعدارلامانى اياقتادى.
مينورلى اكتينيدتەر - امەريتسي-241 جانە نەپتۋني-237 ساۋلەگە شالدىققان يادرولىق وتىندا (س ي ا و) كەزدەسەتىن ەڭ راديواكتيۆتى جانە ۇزاق ءومىر سۇرەتىن كومپونەنتتەر. 2024 -جىلدىڭ جازىندا بۇل مينورلى اكتينيدتەر MOX- وتىنىنا (پلۋتونيي وكسيدتەرى مەن ازايعان ۋران قوسپاسىنان تۇراتىن يادرولىق وتىن) قوسىلىپ، بەلويارسك ا ە س 4-بلوگىنىڭ بەلسەندى ايماعىندا سىنالدى.
ءۇش وتىندىق ميكرو- ناۋقاندى قامتيتىن جۇمىس سيكلى ءساتتى ءوتتى. ساۋلەلەنگەن جيناقتار ارنايى ساقتاۋ باسسەينىندە سالقىنداعاننان كەيىن ارنايى ساراپتاماعا جىبەرىلەدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، مينورلى اكتينيدتەردى ەنەرگەتيكالىق رەاكتورلاردا «قايتا جاندىرۋ» ارقىلى جويۋ - ءتورتىنشى بۋىن اتوم ەنەرگەتيكاسىن قۇرۋداعى نەگىزگى ەلەمەنت.
- نەپتۋني، امەريتسي، كيۋري سياقتى ەلەمەنتتەر ساۋلەلەندىرىلگەن وتىن ماسساسىنىڭ از عانا بولىگىن قۇرايدى. ءبىراق ونىڭ راديواكتيۆتى ۋىتتىلىعى مەن ىدىراۋ جىلۋىنا پروپورتسيونالدى ەمەس ماڭىزدى ۇلەس قوسادى. ولاردىڭ بولۋى قالدىقتاردى قورشاعان ورتادان وقشاۋلاۋ ۋاقىتى مەن شارتتارىن انىقتايدى، - دەلىنگەن رەسەي مەملەكەتتىك اتوم كورپوراتسياسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
بولاشاقتا MOX- وتىنى جيناقتارىندا مينورلى اكتينيد مولشەرىن كوبەيتۋ جوسپارلانعان.
- بۇدان باسقا، ءبىز جىلدام رەاكتورلارعا ارنالعان نيتريدتى س ن ۋ پ- وتىنىنا كىشى اكتينيدتەردى قوسۋدى، سونداي-اق «مينورلى» وتىنداردىڭ گەتەروگەندى جانۋىن سىناۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. بۇل جاعدايدا مينورلى اكتينيدتەر ۋران- پلۋتوني وتىنىمەن «ارالاستىرىلماي»، رەاكتوردىڭ بەلگىلى ءبىر ايماقتارىنا ورناتىلاتىن بولەك تۆەلدەر نەمەسە جيناقتارعا ورنالاستىرىلادى، - دەپ ءتۇسىندىردى روس اتومنىڭ «تۆەل» وتىن كومپانياسىنىڭ وكىلى الەكساندر ۋگريۋموۆ.
