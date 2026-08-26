رەفورما ءۇشىن رەفورما جاساۋدى دوعارۋ كەرەك - پرەزيدەنت ءبىلىم سالاسىنداعى وزگەرىستەر تۋرالى
استانا. KAZINFORM - ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا تەك اتاۋى بار، ناقتى ناتيجەسى جوق رەفورمالاردى جۇرگىزۋدى توقتاتىپ، ءار وزگەرىستىڭ تيىمدىلىگىن الدىن الا جان-جاقتى سارالاۋ قاجەت.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇستازداردى كەزەكتى رەفورمالارمەن قاجىتىپ، كۇيزەلىسكە ۇشىراتپاۋ كەرەكتىگىن ايتىپ، ءبىلىم سالاسىنداعى وزگەرىستەرگە قاتىستى ۇكىمەتكە ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
رەسپۋبليكالىق تامىز كەڭەسىندە پرەزيدەنت مۇعالىمدەردىڭ بىلىگىن كوتەرۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
- الايدا وسى سالاداعى كەزەكتى اۋقىمدى رەفورمانى جاسايمىز دەپ، بۇكىل وقۋ جۇيەسىن قىسقا مەرزىمدە تۇبەگەيلى وزگەرتۋگە بولمايدى. ايتپەسە، بۇرىننان قالعان تەرىس ناتيجەلەر وسى اسا ماڭىزدى سالانىڭ تاس-تالقانىن شىعارعانى ەسىمىزدە بار. مۇنداي سىناقتار وقۋ سالاسىنا ۇلكەن زيان اكەلدى. تەك رەفورما ءۇشىن جاي عانا اتى بار، زاتى جوق رەفورمالار جۇرگىزۋدى دوعارۋ قاجەت. باسقا سوزبەن ايتقاندا، رەفورمالاردى، وزگەرىستەردى، ارينە، جۇرگىزۋ كەرەك، ءبىراق ونداي وزگەرىستەر مۇعالىمدەردى ابدەن شارشاتىپ، ولاردى كۇيزەلىسكە ۇشىراتپاۋى كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ءاربىر رەفورمانى، اسىرەسە، ءبىلىم سالاسىنداعى رەفورمانى جۇزەگە اسىرۋ الدىندا ونى جان-جاقتى سارالاۋ قاجەت، ونىڭ تيىمدىلىگىنە ابدەن كوز جەتكىزۋ كەرەك.
- رەفورما، بۇل - باستاپقى سىناق، ەكسپەريمەنت ەمەس، بۇل - جاۋاپتى شەشىم مەن ءىس-شارا. ۇكىمەت پەداگوگيكالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قىزمەتىن قايتا قاراۋ كەزىندە بۇل ماسەلەنى مىندەتتى تۇردە ەسكەرۋگە ءتيىس. ۇستازداردى مەكتەپ پەن بالاباقشاداعى جۇمىستىڭ كاسىبي ەرەكشەلىكتەرىنە بارىنشا بەيىمدەيتىن ءبىرىڭعاي جۇيە قۇرۋ قاجەت دەگەن ۇسىنىس بار ەكەن. ونى جان-جاقتى قاراپ، قاجەت بولسا، ىسكە اسىرۋ كەرەك،-دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇل ىسكە ادىستەمەلىك ورتالىقتار، مەكتەپكە دەيىنگى، ورتا جانە قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى بەلسەنە اتسالىسۋعا ءتيىس.
- وسى سالاعا جاۋاپتى مينيسترلىكتەر پەداگوگتەردىڭ جاڭا بۋىنىن دايارلاۋ ءۇشىن كۇش جۇمىلدىرۋى كەرەك. ءبىر جەڭنەن قول، ءبىر جاعادان باس شىعارىپ، جۇمىلا ارەكەت ەتۋ قاجەت، - دەيدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە تاعى بەس مىڭنان استام ءمۇعالىم جەتىسپەيتىنىن ايتقان ەدى.
سونداي-اق پرەزيدەنت ەلىمىزدەگى مەكتەپ قۇرىلىسىن جانداندىرۋدى تاپسىردى.