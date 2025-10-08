رونالدۋ العاشقى ميللياردەر فۋتبولشى اتاندى
استانا.قازاقپارات - Bloomberg اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، پورتۋگاليالىق فۋتبولشى كريشتيانۋ رونالدۋدىڭ بايلىعى 1,4 ميلليارد دوللارعا باعالاندى، دەپ حابارلايدى تاسس.
وسىلايشا پورتۋگاليالىق دوللار ميللياردەرى اتانعان العاشقى فۋتبولشى بولدى، دەپ جازادى Bloomberg.
Bloomberg العاش رەت پورتۋگاليالىق شابۋىلشىنىڭ تازا بايلىعىن باعالاپ، ونى Bloomberg ميللياردەرلەر يندەكسىنە ەنگىزدى.
ايتا كەتەيىك، رونالدۋ كوپتەن بەرى ءوزىنىڭ باستى قارسىلاسى ارگەنتينالىق ليونەل مەسسيمەن ءبىر دەڭگەيدە تابىس تاپقانىمەن، بۇل 2023 -جىلدان بەرى جاعداي كۇرت وزگەردى.
سول جىلى رونالدۋ ساۋد ارابياسىنىڭ «ال-ناسر» كلۋبىمەن رەكوردتىق 200 ميلليون دوللارلىق كەلىسىمشارتقا قول قويدى. ونىڭ كەلىسىمشارتى ماۋسىم ايىندا ۇزارتىلدى جانە قازىر ونىڭ قۇنى 400 ميلليون دوللاردان اسادى.
مەسسي امەريكالىق «ينتەر مايامي» كلۋبىندا 2023 -جىلدان بەرى قاراپايىم جالاقىعا وينادى، ءبىراق زەينەتكەرلىككە شىققاندا كلۋبتان ۇلەس الادى.
اگەنتتىكتىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل ارگەنتينالىققا پورتۋگاليالىقتاردىڭ بايلىعىن تەڭەستىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
40 جاستاعى رونالدۋ چەمپيوندار ليگاسىنىڭ بەس دۇركىن جەڭىمپازى، ەۋروپا چەمپيونى، ۇلتتار ليگاسىنىڭ ەكى دۇركىن جەڭىمپازى جانە ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ، ەۋروپا چەمپيوناتىنىڭ، چەمپيوندار ليگاسىنىڭ جانە كلۋبتار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ بارلىق ۋاقىتتاعى ۇزدىك ويىنشىسى. رونالدۋ - رەسمي ماتچتاردا 900 گول سوققان العاشقى فۋتبولشى.
بۇعان دەيىن رونالدۋ سوققان گولدار بويىنشا جاڭا الەمدىك رەكورد ورناتقانى حابارلانعان بولاتىن.