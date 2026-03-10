رومانتيكالىق كەزدەسۋ سىلتاۋىمەن جاسالعان الاياقتىق: استانادا ءۇش قىز سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - ءبىر توپ قىز الاياقتىق جۇيە ۇيىمداستىرىپ، تانىسۋ سايتتارى ارقىلى جابىرلەنۋشىلەرمەن تانىسىپ، قارىم-قاتىناستى جالعاستىرۋ ءۇشىن جالعا الىنعان پاتەردە كەزدەسۋدى ۇسىنعان. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ءمالىم ەتتى.
- كەيىننەن ولار استانا قالاسىندا پاتەردى جالعا بەرۋ تۋرالى حابارلاندىرۋلار ورنالاستىرىپ جانە تارتىمدى ينتەرەردىڭ فوتوسۋرەتتەرىن تىركەپ، الداعى ۋاقىتتى بىرگە وتكىزۋ ءۇشىن پاتەردى ءبىر تاۋلىككە جالعا الۋدى ۇسىنعان. الاياقتىق ارەكەت ناتيجەسىندە 45 تەن استام جابىرلەنۋشى جالپى سوماسى شامامەن 620 مىڭ تەڭگەنى قۇرايتىن قاراجاتتى جالعان پاتەر ءۇشىن اۋدارعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اقشالاي قاراجاتتى يەمدەنگەن سوڭ، كىنالى تۇلعالار جابىرلەنۋشىلەرمەن حات الماسۋدى توقتاتىپ، ولاردىڭ نومىرلەرىن بۇعاتتاپ وتىرعان.
- سوت ۇكىمىمەن ولاردىڭ كىنانى مويىنداۋى جانە ماتەريالدىق زالالدى وتەۋى ەسكەرىلىپ، ءۇش قىزعا 3 جىلدان 3 جىل 6 ايعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسى تاعايىندالىپ، پروباتسيالىق باقىلاۋ بەلگىلەنىپ، ءماجبۇرلى ەڭبەككە تارتىلدى، - دەپ حابارلادى قالالىق پروكۋراتۋرادان.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.
قالا پروكۋراتۋراسى ازاماتتارعا ينتەرنەت ارقىلى كەلىسىمدەر جاساۋ كەزىندە ساقتىق شارالارىن ۇستانۋدى جانە اقپاراتتى الدىن الا تەكسەرمەي اقشالاي قاراجات اۋدارماۋدى ۇسىنادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، باس پروكۋراتۋرا 8 -ناۋرىز قارساڭىندا الاياقتىق فاكتىلەرى تۋرالى ەسكەرتكەن بولاتىن.
اۆتور
باقىتگۇل اباي قىزى