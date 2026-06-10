ەۋروكوميسسيا ە و ەلدەرىن شەكارالىق باقىلاۋدى كەزەڭ-كەزەڭىمەن توقتاتۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ەۋروكوميسسيا گەرمانيانى جانە ەۋرووداقتىڭ تاعى سەگىز مەملەكەتىن ىشكى شەكارالارداعى باقىلاۋدى بىرتىندەپ توقتاتۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى DW.
ە و- نىڭ كوشى-قون ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسارى ماگنۋس برۋننەردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى جاعدايدا شەكارالىق باقىلاۋدى قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بار.
- ەۋروكوميسسيانىڭ پىكىرىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا شەكارالىق باقىلاۋ جۇرگىزىلىپ جاتقان توعىز مۇشە مەملەكەتتە، ونىڭ ىشىندە گەرمانيادا دا بۇل شارانى كەزەڭ- كەزەڭىمەن توقتاتۋ ورىندى ءارى مۇمكىن بولىپ وتىر، - دەدى ماگنۋس برۋننەر Funke مەدياتوبىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ول بۇل مالىمدەمەنى ەۋروپالىق وداقتاعى باسپانا بەرۋ جۇيەسىن رەفورمالاۋ تۋرالى جاڭا ەرەجەلەر كۇشىنە ەنۋىنە ءبىر اپتا قالعاندا جاسادى.
ەۋروكوميسسيا وكىلى ءوز ۇستانىمىن ەۋرووداق ەلدەرىندە باسپانا سۇراۋشىلار سانىنىڭ ايتارلىقتاي ازايۋىمەن جانە سىرتقى شەكارالاردى قورعاۋ شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىمەن ءتۇسىندىردى.
- باسپانا سۇراۋشىلار سانى كۇرت تومەندەدى. سونىمەن قاتار سىرتقى شەكارالاردى قورعاۋ جانە ەۋروپا بويىنشا ءبىرىڭعاي كىرۋ-شىعۋ جۇيەسى سەكىلدى قابىلدانعان شارالار ناقتى ناتيجە بەرىپ جاتىر، - دەدى ول.
شەنگەن كەڭىستىگىندە نەگىزىنەن ەركىن ءجۇرىپ-تۇرۋ قاعيداتى قولدانىلادى. الايدا سوڭعى جىلدارى قاۋىپسىزدىك پەن كوشى-قون ماسەلەلەرىنە بايلانىستى ءبىرقاتار ەل ۋاقىتشا شەكارالىق باقىلاۋ ەنگىزگەن.
گەرمانيادا شەكاراداعى باقىلاۋ 2025 -جىلدىڭ كوكتەمىندە كۇشەيتىلدى. بۇل شەشىمدى بيلىككە كەلگەننەن كەيىن گەرمانيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى الەكساندر دوبريندت قابىلداعان بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، ەۋرووداقتىڭ باسپانا بەرۋ جۇيەسىن رەفورمالاۋ جونىندەگى جاڭا ەرەجەلەرى 12- ماۋسىمدا كۇشىنە ەنەدى. قۇجات ە و اۋماعىنا كەلەتىن بوسقىندار سانىن ازايتۋعا باعىتتالعان جانە باسپانا ىزدەۋشىلەرگە قويىلاتىن تالاپتاردى قاتاڭداتۋدى كوزدەيدى.