پروكۋرورلار وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىنە ءولىم جازاسىن بەرۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - ارنايى پروكۋرورلار توبى بەيسەنبى كۇنى بۇرىنعى پرەزيدەنت يۋن سوك يەلگە 2024 -جىلى اسكەري جاعداي ەنگىزۋ ارەكەتى ءساتسىز اياقتالعاننان كەيىن كوتەرىلىس ۇيىمداستىردى دەگەن ايىپپەن ءولىم جازاسىن تاعايىنداۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قايتا قارادى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
قاڭتار ايىندا ارنايى پروكۋرورلار توبى بۇرىنعى پرەزيدەنتكە ءولىم جازاسىن بەرۋدى سۇرادى، ءبىراق اقپان ايىندا سوت ونى اسكەري جاعداي جاريالاۋ ارقىلى كوتەرىلىس ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا ۇكىم شىعاردى. كەيىنىرەك ول بۇل شەشىمگە شاعىمداندى.
الايدا، ارنايى پروكۋرورلار توبى سەۋل جوعارعى سوتىنا تومەنگى سوت تاعايىنداعان جازا تىم جەڭىل بولدى دەپ مالىمدەپ، ءوتىنىش بەردى.
اسكەري جاعداي ەنگىزۋ ارەكەتىنە بايلانىستى بۇرىنعى پرەزيدەنتكە قارسى سەگىز قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
وسى ايدا يۋن سوك يەل جاۋعا كومەكتەستى جانە بيلىكتى تەرىس پايدالاندى دەگەن ايىپتارمەن قوسىمشا 30 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.