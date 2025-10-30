پروكۋراتۋرا قىز الىپ قاشۋعا قارسى زاڭنىڭ ورىندالۋىن باقىلاپ وتىر - عالىمجان قويگەلديەۆ
استانا. KAZINFORM - ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ جامبىل وبلىسىندا ءبىر توپ جىگىتتىڭ كوپشىلىكتىڭ كوزىنشە قىز الىپ قاشۋى وقيعاسىنا قاتىستى پىكىر ايتتى.
- جامبىل وبلىسىنداعى بۇل دەرەك جايىندا حاباردارمىن. وسىعان قاتىستى پوليسيا جەدەل ارەكەت ەتىپ، كۇدىكتىلەردى ۇستادى. قازىر قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، تەرگەۋ امالدارى باستالدى. اتاپ ايتقاندا، قىز الىپ قاشۋ سياقتى ءىس-قيمىلدارعا جەكە ءوزىم قارسىمىن. وتباسىن قۇرۋ وسىنداي زورلىقتان باستالسا، ونىڭ بولاشاعى قانداي بولاتىنى تۇسىنىكتى... ەلىمىزدە ءتيىستى زاڭ قابىلداندى. سوندىقتان پروكۋراتۋرا تاراپىنان وسى زاڭنىنىڭ ورىندالۋىن تولىق قامتاماسىز ەتەمىز، - دەدى ع. قويگەلديەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا جامبىل وبلىسىندا بىرنەشە جىگىتتەن قۇرالعان بەلگىسىز توپ قىزدى كوپشىلىكتىڭ كوزىنشە كولىككە كۇشپەن وتىرعىزىپ، الىپ قاشقان. بەلگىلى بولعانداي، ءبىراز ۋاقىتتان كەيىن قىز بوساتىلعان جانە زارداپ شەكپەگەن. الايدا پوليسيا بۇل جاعداي بويىنشا «ادام ۇرلاۋ» بابى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
ەسكە سالايىق، اتالعان باپ بويىنشا قولدانىلاتىن جازا بيىل كۇشەيتىلدى. ەندى ادام ۇرلاعاندار جەتى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن.