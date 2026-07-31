پروكۋراتۋرا الاياقتار ءجيى قولداناتىن تاسىلدەرىن اتادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا نۇرا اۋدانى پروكۋراتۋراسى ءبولىمىنىڭ باستىعى شاحريرامادان سۇلتان اۋدان تۇرعىندارى ءجيى تاپ بولاتىن الاياقتىق تۇرلەرى تۋرالى ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا تۇرعىندار اراسىندا قىزمەت كورسەتۋ نەمەسە بەلگىلى ءبىر جۇمىستى ورىنداۋ سىلتاۋىمەن اقشا الىپ، كەيىن مىندەتتەمەسىن ورىنداماۋ، ساتىپ الۋ-ساتۋ مامىلەلەرى كەزىندە الداۋ، سونداي-اق مۇلىكتى جالعا بەرۋ بارىسىندا جاسالاتىن الاياقتىق فاكتىلەرى ءجيى كەزدەسەدى.
- سوڭعى جىلدارى ينتەرنەت- الاياقتىق كەڭىنەن تاراپ كەلەدى. الاياقتار Instagram ،WhatsApp ،Telegram سياقتى الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردى، جالعان ينتەرنەت- پلاتفورمالار مەن سايتتاردى، فيشينگتىك SMS- حابارلامالاردى پايدالانادى. سونداي-اق وزدەرىن ەكىنشى دەڭگەيلى بانك نەمەسە مەملەكەتتىك ورگان قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرىپ، ازاماتتاردى اقشاسىن باسقا ەسەپشوتقا اۋدارۋعا نەمەسە SMS ارقىلى كەلگەن راستاۋ كودىن ايتۋعا كوندىرەدى. مۇنداي كودتاردى ەشكىمگە ايتۋعا بولمايدى، - دەدى شاحريرامادان سۇلتان.
سپيكەردىڭ سوزىنشە، الاياقتار ءجيى قولداناتىن ايلالاردىڭ ءبىرى - تۋريستىك تۋرلار مەن جولدامالاردى ساتۋ. ولار اۋە بيلەتتەرى، قوناقۇي مەن دەمالىس قىزمەتتەرى ءۇشىن الدىن الا تولەم قابىلداعانىمەن، ءىس جۇزىندە ەشقانداي قىزمەت كورسەتپەيدى.
بۇدان بولەك، الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى حابارلاندىرۋلار ارقىلى فوتواپپاراتتار مەن وزگە دە تەحنيكالاردى جالعا الىپ، كەيىن ولاردى يەسىنە قايتارماي، لومباردقا وتكىزۋ نەمەسە قايتا ساتۋ فاكتىلەرى دە كەزدەسەدى. سونداي-اق YouTube پەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە وقىتۋ كۋرستارى نەمەسە ترەنينگتەر رەتىندە ۇسىنىلاتىن جالعان ينۆەستيتسيالىق جوبالار ارقىلى ازاماتتاردى الداۋ جاعدايلارى كوبەيىپ وتىر.
شاحريرامادان سۇلتاننىڭ ايتۋىنشا، قارجىلىق جانە تۇرمىستىق قىزمەتتەردىڭ سيفرلاندىرىلۋى قىلمىستى قاشىقتان جاساۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتىپ، وسى ساناتتاعى قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ جىل سايىن ارتۋىنا ىقپال ەتىپ وتىر.
سونىمەن قاتار ول وسىعان بايلانىستى پروكۋراتۋرا ورگاندارى پروفيلاكتيكالىق جۇمىستاردى تۇراقتى جۇرگىزەدى. تاقىرىپتىق بەينەروليكتەر ازىرلەنىپ، مەكتەپتەردە، جوعارى وقۋ ورىندارى مەن كوللەدجدەردە، ەڭبەك ۇجىمدارى اراسىندا جانە الاياقتاردىڭ ارباۋىنا ءجيى تۇسەتىن زەينەتكەرلەرگە ءتۇسىندىرۋ كەزدەسۋلەرى مەن دارىستەر وتكىزىلەدى دەپ اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن الاياقتار ج ي كومەگىمەن تانىمال تۇلعالاردىڭ بەينەسىن پايدالانىپ جۇرگەنىن جازعانبىز.